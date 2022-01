Martín Redrado y Lulú Sanguinetti, amor y familia en Punta del Este

martin-redrado-lulu-sanguinetti-3.jpg Martín Redrado y Lulú Sanguinetti.

Recordemos que el economista Martín Redrado desmintió rápidamente el rumor de casamiento con su pareja, Lulú Sanguinetti.

De todos modos, la pareja parece transitar un gran presente y disfruta del verano en la costa de Punta del Este donde el 2022 recibió a muchos argentinos, a diferencia del 2021 donde la pandemia del COVID-19 puso algunas limitaciones.

martin-redrado-lulu-sanguinetti-2.jpg Martín Redrado y Lulú Sanguinetti.

"No es cierto que me caso. Por favor desmiéntanlo. Parece que hay gente que no quiere que hable de economía y se mete con temas personales para generar controversia", afirmó Martín Redrado en charla con Primiciasya.com.

Cabe mencionar que Martín Redrado no habló nunca de su historia de amor con Lulú Sanguinetti y todo lo que se sabe es producto de información que brindó la prensa.

El romance parece haber tenido altos y bajos y las fotos de ambos en Estados Unidos durante el pasado enero generaron un fuerte revuelo porque provocaron el enojo de Luciana Salazar.

martin-redrado-lulu-sanguinetti-4.jpg Martín Redrado y Lulú Sanguinetti.

