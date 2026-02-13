Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro
Griselda Siciliani habló en medio de la internación de su ex, Luciano Castro, y reveló cuál es su postura ante la decisión que tomó el actor. Enterate.

En medio de la internación de Luciano Castro, quien decidió ir a “sanar” a una fundación tras el duro impacto emocional que le provocó su separación, Moria Casán contó este viernes que también habló con Griselda Siciliani para conocer cómo está atravesando este momento.
En su programa La Mañana con Moria (El Trece), la diva contó que mantiene contacto frecuente con la actriz y llevó tranquilidad sobre su presente.
“Con Griselda hablo todas las noches. Ella no tiene nada que ver con esto. Le desea lo mejor. Ella está enfocada absolutamente en el trabajo”, señaló Moria.
Sobre Castro, la animadora reveló: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. “Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”, cerró Moria.
Qué contó Ángel de Brito sobre la internación de Luciano Castro
Ángel de Brito reveló detalles cruciales sobre la internación de Luciano Castro y llevó claridad sobre el cuadro que atraviesa el actor, luego de que la noticia generara preocupación y múltiples especulaciones.
La información se conoció en las últimas horas y rápidamente se convirtió en tema de conversación tanto en redes sociales como en los medios de espectáculos.
A través de un posteo en X (ex Twitter), el conductor de LAM (América TV) confirmó que la internación fue una decisión tomada por el propio actor y brindó precisiones sobre el lugar donde permanece.
“Luciano Castro se internó voluntariamente En Cetraq, un centro para tratamiento integral para la recuperación de las Adicciones”, escribió Ángel de Brito, dejando en claro que se trata de una internación voluntaria.