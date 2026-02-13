Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro

Embed

Qué contó Ángel de Brito sobre la internación de Luciano Castro

Ángel de Brito reveló detalles cruciales sobre la internación de Luciano Castro y llevó claridad sobre el cuadro que atraviesa el actor, luego de que la noticia generara preocupación y múltiples especulaciones.

La información se conoció en las últimas horas y rápidamente se convirtió en tema de conversación tanto en redes sociales como en los medios de espectáculos.

A través de un posteo en X (ex Twitter), el conductor de LAM (América TV) confirmó que la internación fue una decisión tomada por el propio actor y brindó precisiones sobre el lugar donde permanece.

“Luciano Castro se internó voluntariamente En Cetraq, un centro para tratamiento integral para la recuperación de las Adicciones”, escribió Ángel de Brito, dejando en claro que se trata de una internación voluntaria.