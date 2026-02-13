Bombazo de Santiago del Moro: así será el arranque de Gran Hermano y la fecha de la primera nominación

Embed

Desde sus historias virtuales de Instagram, el carismático conductor no sólo ratificó la fecha de inicio de la competencia, sino también contó cuándo comenzarán los debates y cuándo será la primera vez que los participantes entren al confesionario para la instancia de nominación.

"Novedades de Gran Hermano. Lunes 23 (de febrero) debut, Gala (1era parte)", escribió Del Moro sobre la imagen del ya famoso ojo que todo lo ve, y en esta edición de color dorado, revelando que con el ingreso de los competidores a la casa tendrá lugar la primera Gala.

Pero eso no fue todo, porque en una segunda línea, anticipó que el "Martes 24" será la "2da parte" de la Gala; al tiempo que el "Miércoles 25" de febrero, tendrá lugar no sólo la "1era Gala de nominación", sino también será el debut de esta temporada del polémico "debate" de los especialistas sobre el comportamiento, las estrategias y las actitudes de los participantes de Gran Hermano, que esta temporada celebra los años 25 del formato en Argentina motivo por el cual se esperan más de 30 participantes, entre figuras conocidas y concursantes anónimos.

Por qué Alex Caniggia rechazó participar de Gran Hermano Generación Dorada

En plena cuenta regresiva para el regreso de Gran Hermano a la pantalla argentina, quien irrumpió en escena con un mensaje filoso fue Alex Caniggia. Fiel a su estilo provocador y sin filtro, el mediático utilizó sus redes sociales para contar por qué finalmente no formará parte del reality, a pesar de que en un primer momento había dejado entrever su interés en sumarse al juego.

A través de Instagram, el influencer compartió un video acompañado de una frase que no pasó inadvertida: "Gran Hermano no está a mi altura… Yo no entro a casas baratas, hago historia afuera. Saludos secardos". Con ese mensaje, dejó en claro que su ausencia no sería silenciosa y que tenía algo más para decir.

En el clip, Alex Caniggia profundizó en su versión de los hechos y lanzó munición pesada contra la producción. “Bueno, gente, hoy sí les tengo que dar el comunicado final, épico. Me hubiese encantado estar, eliminar a cada cuatro de copa, a cada mamarracho, uno por uno, en la gran casa de Gran Hermano. Pero está muy loca la gente de Gran Hermano. Me querían pagar bazofia”, expresó, sin medias tintas.

De acuerdo a su relato, la propuesta económica que le acercaron no cumplía con sus expectativas. Siempre enfático, aseguró que el monto ofrecido no se compara con lo que factura por fuera del ciclo. “Estar ahí meses por lo que yo en un día gano. Me querían dar esto (muestra billetes de diez mil pesos) mugre, comparado con lo que yo gano en verdes”, disparó, exhibiendo dinero frente a cámara para graficar su enojo.

Lejos de bajar el tono, el hijo de Claudio Paul Caniggia cerró su descargo con una frase tan explosiva como polémica, dirigida directamente a quienes están detrás del programa. “Les hago una recomendación. Mientras en mi mansión me fumo un habano, agarren mi contrato, hagan rollo con vaselina y métanselo en el o...”, lanzó sin filtros, dejando en claro que, al menos por ahora, la casa más famosa del país deberá seguir sin su presencia.