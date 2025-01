Luciano Castro sorprendió a todos con una tremenda declaración de amor para Griselda Siciliani

Y completó: "Tengo a mis hijos como quiero, estoy con el amor de mi vida, que es una persona que me acompaña, y laboralmente me está yendo increíble”.

En el programa de Pamela David advirtieron que Luciano trastabilló con sus palabras cuando se refirió a Griselda como el amor de su vida. En el ciclo se preguntaron qué dirá Sabrina Rojas, la madre de los hijos del galán, al escuchar estas declaraciones.

La conductora de Pasó en América no tiene tapujos a la hora de contestarle a su ex. "El lunes Sabrina va a estar acá y responde todo...", prometió Pamela David. Todo indica que esto recién comienza.

A 8 meses de haber hecho oficial su relación con Griselda Siciliani, Luciano Castro habló a fondo del hermoso presente que vive con la actriz.

“¿Estás enamorado? ¿Estás bien con Griselda?”, le consultó el notero de Puro Show (El Trece) al actor, que está haciendo temporada en Mar del Plata con Caer y levantarse.

“Sí, estamos muy bien. Estamos muy de novios, muy tranquilo. Estamos pasando una adolescencia muy linda”, respondió el galán, con contundencia en sus palabras.

“¿Puede ser que con ella encontraste el estado de disfrutar del presente y del momento?”, le retrucó el notero, adentrándose más en la profundidad de la pareja.

“Griselda es mi novia, mi compañera, y no le cargo tintas a ella. Me las pongo yo, justamente, para ser un novio a la altura, un novio buena onda, un novio que sume. No un lastre”, expuso el galán.

“Somos gente grande. Nos amamos con unas ganas enormes. Compartimos cualquier boludez y está bueno”, cerró Luciano Castro, hablando a fondo de sus sentimientos por Griselda Siciliani en Puro Show.