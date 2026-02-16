Quique Felman dio detalles de su detención en Miami y situación legal tras el pago de la fianza: "Pabellón"

Y remarcó sobre el sistema: "Me dicen que te lleva, te paga el pasaje, el resort de Las Vegas, la estadía, la comida y te dan un viático, y además un bonus por promocionar el casino. Te daba un crédito de US$300.000 en mi caso y te ganabas US$5000. Si el crédito era de US$500.000, ganabas US$10.000, por ejemplo. Ellos nos daban las fichas y nos hicieron firmar un papel. Te decían: ‘Quedate tranqui que si perdés, nosotros te damos el dinero para que lo reintegres al casino’".

"¿Donde nace el quilombo? ‘Te hacemos sacar el crédito y nos hacemos cargo de la deuda en caso de que vos pierdas’, me dijeron. Perdí en la ruleta; iba ganando, pero fui inducido a perder. Una persona común y corriente ganando se retira; ‘vamos a llegar el millón y te doy otras regalías’, me decía; nunca llegamos y perdimos hasta que nos quedamos sin crédito. Esto fue en marzo de 2025", precisó Felman.

El periodista indicó que esta persona que la contactó le avisó que no viaje más a Estados Unidos pero que igualmente decidió haer el viaje con motivo del cumpleaños de 15 de su hija cuando fue aprendido en el aeropuerto de Miami en medio del viaje familiar.

"Arreglamos para hacer un viaje en un crucero, uno hace todo por los hijos. Imaginate que si sabía que me iban a arrestar no me subía, no me iba a los Estados Unidos. La orden de arresto estaba el 1º de febrero. Hacemos migraciones, éramos ocho, yo, mi mujer, mi hija y cinco amigas de ella. Estuvieron una hora y media. Pasaron todos y yo me quedaba ahí. Viene un oficial y me dice ‘vamos a buscar su valija; vamos a abrirla en Migraciones’. Ahí me comunican que tengo una orden arresto por una deuda en un casino desde el 15 de enero. Ahí me desayuné de todo", contó con asombro.

Embed

Cómo fueron los días detenidos de Quique Felman en Estados Unidos

Sobre sus días detenido en Estados Unidos, Quique Felman explicó: "Estuve 13 días detenido en Metro West, un centro de detención, un pabellón donde había 40 camas, que son dobles, marineras. Nos daban 3 comidas diarias, agua caliente y teníamos acceso a un teléfono público. Además nos daban una tablet para mirar películas".

Felman en ese sentido explicó que la causa judicial está cerrada tras abonar el monto de la fianza y que si quiere ir al Mundial 2026 en ese país en unos meses lo puede hacer sin problemas.

"La causa esta cerrada. Hablé con mi abogado argentino; me habían citado a la corte el 17 de febrero. Hablando con un abogado, con otro, cerciorándome que sean buenos, llegué finalmente al día jueves a la noche. Mi hermana, a través de un contacto de una amiga recomienda a un abogado en Nueva York", comentó.

"(El abogado) Me dice que evaluó el caso y que puedo tener buenas noticias. Me dice que había hablado, y que el viernes nos presentábamos en la fiscalía para bajar el cargo, que sea más leve. Ese día me conmutan de US$300.000 a US$120.000 la deuda. A eso se le suman los US$15.000 de honorarios del abogado. Los deposité y quedé en libertad", remarcó Felman.

"Si quiero ir al mundial, voy al mundial. Me arrepiento, pero cuando tenés referencias de gente importante, jugadores con los que conjugamos los mismos verbos y me dicen ‘te pago todo y te llevás US$5000′, qué me voy a imaginar que nos dejaban ahí tirados. Fuimos víctimas", cerró el periodista sobre su detención.