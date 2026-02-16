El mensaje más romántico y fotos inéditas de Nicolás Cabré con Rocío Pardo a dos años del inicio del amor

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron en Córdoba el 6 de diciembre de 2025, en una ceremonia íntima al aire libre de ensueño. La fiesta temática llegó luego en la Estancia Bosque Alegre, rodeados de naturaleza, familia y amigos más cercanos.
El actor Nicolás Cabré compartió un emotivo mensaje en las redes por los dos años de relación con Rocío Pardo y mostró imágenes inéditas de los momentos que pasaron juntos.
Desde su cuenta en Instagram, el actor decidió recordar una fecha clave para los dos cuando hace dos años comenzaron a formar su linda historia de amor.
A través de un posteo con varias fotos juntos, el artista decidió poner en palabras lo que siente por su esposa. "Hoy hace dos años que empezamos este viaje increíble, dos años en los que no paramos de hacer de todo, de conocer lugares, de reírnos, de disfrutarnos de soñar y cumplir con esos sueños", comenzó su romántico posteo Nicolás Cabré.
Y remarcó a corazón abierto junto a varias postales de sus viajes donde aparecen los dos y Rufina, la hija del actor con la China Suárez: "No puedo más de amor. Te quiero agradecer por lo que sos conmigo, lo hermosa que sos con Rufi y por hacerme sentir amado de la manera más linda del mundo".
"Gracias por hacerme reír por ser mi compañera en todo, por ser mi mejor todo. Gracias por aconsejarme por enseñarme y llenar mi vida de paz… Gracias mi amor. Te amo con todo mi corazón!!! Por muchísimos años más", finalizó.
Por su parte, Rocío Pardo comentó esa publicación también reflejando lo que siente por su marido: "Amor mío, que placer la vida con vos! Me llenas por todos lados. Y no sabes lo feliz que me hace ver todo lo que construimos, y seguimos construyendo juntos. Que lindo vivir el amor así. Tan puro. Tan sano. Tan mágico. Sos mi persona favorita del planeta. Te amo compañero de todo".
Rocío Pardo compartió un profundo mensaje acompañado por una imagen en blanco y negro de su boda, que refleja la intensidad de su historia de amor con Nicolás Cabré.
El actor cumplió 46 años el 6 de febrero y en el marco de esa fecha la actriz sorprendió a su marido con un mensaje a puro amor desde su cuenta en Instagram.
“Si tuviera que definirlo, diría que no lo busques en lo corriente. No entiende de horas y cuarto. Es distinto a todo, y no le tiene miedo a nada”. Y se preguntó: “¿Cómo lo definiría?. Mirada sincera. Alma de poeta. Y el abrazo más cálido que encontré”, comenzó Rocío Pardo su conmovedor mensaje.
La dedicatoria siguió aún con un sentimiento más profundo: “Si tuviera que definirlo, podría escribir un libro. Y sin lugar a dudas lo llamaría hogar”, afirmó.
“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Con la sonrisa más hermosa. Que se merece absolutamente todo. Podría subir mil fotos más, pero ésta resume lo que somos todos los días. Felicidad y amor. Sano. Del que hace bien”, concluyó su posteo.
Mientas que la respuesta de Nicolás Cabré a su esposa no tardó en llegar y fue tan concreta como sentimental: “Te amo con todo mi ser”.