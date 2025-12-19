Luis Ventura reveló cómo fue la polémica asamblea que expulsó a Evelyn von Brocke y Pilar Smith de APTRA
Tras casi tres horas de debate entre los socios de la entidad periodística que votaron la expulsión de Evelyn von Brocke y Pilar Smith, Luis Ventura detalló todo lo que pasó en la asamblea.
Luego de la polémica expulsión de Evelyn von Brocke y Pilar Smith de APTRA, resuelta en una asamblea atravesada por momentos épicos de máxima tensión y fuerte impacto en el ambiente periodístico, Luis Ventura salió a dar explicaciones. El presidente de la entidad habló en Pasó en América (América TV) minutos después del voto a mano alzada, reconstruyó cómo fue la reunión, precisó su participación en la votación y dejó abierta la puerta a una eventual apelación de las sanciones.
"Llegué tarde porque estaba haciendo MasterChef y hoy teníamos votación y eliminación. Llegué ya con la asamblea resolviendo una de las dos votaciones que hubo, la primera de Evelyn y la segunda de Pilar, a la cual asistí, pero simplemente asistí porque la directiva no puede votar", explicó de movida en diálogo con Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, estableciendo así su rol institucional dentro del proceso.
Claro que también explicó que no todo está definido a pesar de que la gran mayoría de los socios que asistieron a la asamblea se inclinaron por la expulsión de las socias. "Tanto una como otra están en situación de apelar el fallo y que sea finalmente la Comisión quien defina. Si es que eligen ese camino, a lo mejor pueden elegir a algún otro", sumó Ventura.
Lo cierto es que anoche mismo von Brocke anunció su intención de avanzar con la apelación por la vía legal, dado que mencionó que estaba trabajando junto a una abogada para defenderse y centrar la cuestión en la filtración del chat en el que expuso una supuesta declaración jurada de Marcelo Polino de un millón y medio de dólares, así como también una lista con los integrantes de APTRA que cuentan con la prepaga a cargo de la institución.
Así las cosas, Ventura confió que el clima vivido durante la reunión fue poco habitual. "Hace tiempo que no vivía una asamblea tan altisonante como la de hoy. De los 95 socios, votaron 52", informó dejando así en claro el alto nivel de participación de más de la mitad de los actuales integrantes.
Asimismo, durante el móvil Augusto Tartúfoli, conductor del ciclo e integrante de APTRA, recordó otras polémicas expulsiones dentro de la asociación. Allí se refirió a Norma Vega y Augusto Conte, al tiempo que Ventura sumó a Luis Vázquez a la lista de sancionados. Y también mencionó que hubo salidas voluntarias que generó un quiebre interno: "Después hubo renuncias, como Pablo Gorlero que renunció porque no estaba de acuerdo con algunas cosas".
Por otro lado, Ventura confirmó el método de votación utilizado durante la asamblea. "Se levantaba la mano de acuerdo a las opciones, se contaba y se anotaba", explicó, así como también reveló el intercambio personal que tuvo con Von Brocke tras la expulsión: "Evelyn me vino a decir que estaba disgustada con la decisión".
Por último, el presidente de APTRA se refirió a la reacción y el impacto emocional de Marcelo Polino, que fue quien solicitó la sanción para Von Brocke, una vez definida su salida de la entidad periodística. "Estaba muy contento con la decisión", concluyó.
Qué dijo Evelyn von Brocke tras ser expulsada de APTRA
Evelyn von Brocke rompió el silencio este jueves en LAM(América TV) tras tomar conocimiento de que había sido expulsada de APTRA, una decisión que generó un fuerte sacudón en el ambiente periodístico. Visiblemente molesta, la periodista expresó su enojo al aire y dio detalles de cómo atravesó el tenso momento, dejando en claro que no piensa dar el tema por cerrado.
Desde el inicio de su descargo, Von Brocke fue contundente y se plantó frente a la cámara con una acusación directa: “Hoy he sido censurada”. Acto seguido, anticipó que la situación tendrá continuidad en el plano legal y explicó los pasos que piensa seguir: “Esto es el comienzo. Mañana empieza a apelar mi abogada Adriana Martínez, que ya tiene todo armado, yo quiero Justicia”. En ese sentido, hizo hincapié en el motivo que, según ella, derivó en la sanción y defendió su postura sin vueltas: “Un chat privado es un chat privado. Y si yo te escribo a vos algo privado y vos me escribís algo a mí privado es privado, punto”.
La panelista también relató el incómodo episodio que vivió al retirarse del lugar donde se llevó a cabo la asamblea. Según contó, la situación escaló a un nivel de tensión inesperado: “Recién Santi (Riva Roy) vio cómo me empujaron para salir”. En ese momento, el cronista presente sumó un dato aún más grave y aseguró: “La empujaron a ella y a los colegas. Además le gritaron: ‘sorete’”, lo que generó sorpresa e indignación en el estudio.
Al profundizar sobre cómo se desarrolló la votación que terminó con su expulsión, Von Brocke explicó que el clima fue caótico y poco claro: “Sí, fue a mano alzada, pero fue a los gritos, no escuchaban”, sostuvo, dejando entrever que el procedimiento estuvo lejos de ser ordenado.
Ángel de Brito quiso ir más allá y fue directo con su pregunta: “¿Laura Ubfal te expulsó?”. Sin dudarlo, la periodista respondió con ironía y enojo: “Sí. Qué tupe, ¿no? Todo lo que ha dicho Laura en toda su carrera y de cuántas personas y demás, ¿no?”.
El conductor también le consultó por un presunto cruce con otra figura del medio: “¿Y es cierto que (Susana) Roccasalvo te encaró y te dijo de todo?”. Von Brocke confirmó el episodio y lanzó una frase filosa: “Sí, es cierto, persona que no he hablado de ella, que ha sido mi conductora en su momento. Así que acá aparecieron Carmelitas Descalzas que no lo son”, cerró, dejando en evidencia que el escándalo recién empieza.