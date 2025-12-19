Luis Ventura reveló cómo fue la polémica asamblea que expulsó a Evelyn von Brocke y Pilar Smith de APTRA

Embed

Así las cosas, Ventura confió que el clima vivido durante la reunión fue poco habitual. "Hace tiempo que no vivía una asamblea tan altisonante como la de hoy. De los 95 socios, votaron 52", informó dejando así en claro el alto nivel de participación de más de la mitad de los actuales integrantes.

Asimismo, durante el móvil Augusto Tartúfoli, conductor del ciclo e integrante de APTRA, recordó otras polémicas expulsiones dentro de la asociación. Allí se refirió a Norma Vega y Augusto Conte, al tiempo que Ventura sumó a Luis Vázquez a la lista de sancionados. Y también mencionó que hubo salidas voluntarias que generó un quiebre interno: "Después hubo renuncias, como Pablo Gorlero que renunció porque no estaba de acuerdo con algunas cosas".

Por otro lado, Ventura confirmó el método de votación utilizado durante la asamblea. "Se levantaba la mano de acuerdo a las opciones, se contaba y se anotaba", explicó, así como también reveló el intercambio personal que tuvo con Von Brocke tras la expulsión: "Evelyn me vino a decir que estaba disgustada con la decisión".

Por último, el presidente de APTRA se refirió a la reacción y el impacto emocional de Marcelo Polino, que fue quien solicitó la sanción para Von Brocke, una vez definida su salida de la entidad periodística. "Estaba muy contento con la decisión", concluyó.

Luis Ventura - expulsión Evelyn y Pilar de APTRA - captura Pasó en América

Qué dijo Evelyn von Brocke tras ser expulsada de APTRA

Evelyn von Brocke rompió el silencio este jueves en LAM (América TV) tras tomar conocimiento de que había sido expulsada de APTRA, una decisión que generó un fuerte sacudón en el ambiente periodístico. Visiblemente molesta, la periodista expresó su enojo al aire y dio detalles de cómo atravesó el tenso momento, dejando en claro que no piensa dar el tema por cerrado.

Desde el inicio de su descargo, Von Brocke fue contundente y se plantó frente a la cámara con una acusación directa: “Hoy he sido censurada”. Acto seguido, anticipó que la situación tendrá continuidad en el plano legal y explicó los pasos que piensa seguir: “Esto es el comienzo. Mañana empieza a apelar mi abogada Adriana Martínez, que ya tiene todo armado, yo quiero Justicia”. En ese sentido, hizo hincapié en el motivo que, según ella, derivó en la sanción y defendió su postura sin vueltas: “Un chat privado es un chat privado. Y si yo te escribo a vos algo privado y vos me escribís algo a mí privado es privado, punto”.

La panelista también relató el incómodo episodio que vivió al retirarse del lugar donde se llevó a cabo la asamblea. Según contó, la situación escaló a un nivel de tensión inesperado: “Recién Santi (Riva Roy) vio cómo me empujaron para salir”. En ese momento, el cronista presente sumó un dato aún más grave y aseguró: “La empujaron a ella y a los colegas. Además le gritaron: ‘sorete’”, lo que generó sorpresa e indignación en el estudio.

Embed

Al profundizar sobre cómo se desarrolló la votación que terminó con su expulsión, Von Brocke explicó que el clima fue caótico y poco claro: “Sí, fue a mano alzada, pero fue a los gritos, no escuchaban”, sostuvo, dejando entrever que el procedimiento estuvo lejos de ser ordenado.

Ángel de Brito quiso ir más allá y fue directo con su pregunta: “¿Laura Ubfal te expulsó?”. Sin dudarlo, la periodista respondió con ironía y enojo: “Sí. Qué tupe, ¿no? Todo lo que ha dicho Laura en toda su carrera y de cuántas personas y demás, ¿no?”.

El conductor también le consultó por un presunto cruce con otra figura del medio: “¿Y es cierto que (Susana) Roccasalvo te encaró y te dijo de todo?”. Von Brocke confirmó el episodio y lanzó una frase filosa: “Sí, es cierto, persona que no he hablado de ella, que ha sido mi conductora en su momento. Así que acá aparecieron Carmelitas Descalzas que no lo son”, cerró, dejando en evidencia que el escándalo recién empieza.