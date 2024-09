Luis Ventura enfrentó el peor rumor contra los premios Martín Fierro 2024

“Hay dos cosas que a mí me mortifican. Hay un doble error periodístico, de información. Decir que el ganador iba a ser Santiago del Moro es desconocer los tiempos de la contabilización de votos”, disparó el periodista en el programa A la tarde, América Tv.

Y siguió picante: "Cuando dan esa información los votos no estaban contados, así que podía haber ganado cualquiera. Yo creo que fue mala leche".

“Pero mucho más grave es lo que se dijo después: que la gente de Telefe me había pagado para que del Moro fuera el ganador del Oro", aseguró Luis Ventura, molesto por la versión de un supuesto arreglo económico con gente del canal de las pelotas por el premio más importante.

"Informar con mentiras y desinformados. Y tirar la mala leche conociéndome quien lo dijo de lo que soy como persona. Sobre todo cuando me cansé de cuidar a esa persona y a su familia. Eso me duele", continuó firme el periodista.

Y sobre el final advirtió: "La persona que le dijo sabe de quien hablo. Ojalá salga y me conteste porque ahí me van a tener que escuchar".

Luis Ventura ventiló detalles del encuentro secreto con Susana Giménez antes de los Martín Fierro 2024

En la previa de los premios Martín Fierro 2024, en un móvil con Intrusos, el periodista Luis Ventura dio detalles de la charla privada que tuvo con Susana Giménez para dejar las diferencias en el pasado.

Todo se generó cuando Laura Ubfal le consultó por la presencia de la diva en la ceremonia que se entrega APTRA. La figura de Telefe no está nominada, pero irá a la gala

En la previa a la entrega de los premios Martín Fierro, el presidente de APTRA reveló que tuvo un encuentro cara a cara con Susana cuando él asumió como presidente de APTRA.

"Cuando yo asumo en APTRA, lo primero que pregunto es cómo estaba la relación de la entidad con las diferentes figuras. Todos me decían que les llamaba la atención la ausencia que había tenido Susana en las diferentes entregas", comenzó arranco recordando Ventura.

El periodista rememoró que se comunicó con la conductora para sanar cual diferencia: "La llamé, le dije que quería tener una charla con ella.Me dice: 'vení a mi casa y no tomamos un té'".

Y cerró: "Me preparó un té y me trajo una bandeja con masas. Fue una gran anfitriona. Escuché las razones de sus ausencias. Me parecieron cosas lógicas. Actué en consecuencia y nunca más faltó a una entrega".