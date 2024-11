Luis Ventura enfrentó las críticas al Martín Fierro y le respondió a Carmen Barbieri: "Me están..."

PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Luis Ventura, presidente de APTRA, quien se refirió a esto y se mostró bastante molesto a los cuestionamientos que hay general en torno al galardón.

"Estoy cansado que estén mirando el pelo al huevo y se olvidan del huevo. Me están jodiendo .A esta altura del año ya entregué más de 300 estatuillas. Me están preguntando de un rubro y lo único que escuché fue que Carmen agradeció todo el tiempo", comenzó el periodista.

Y remarcó: "En la ceremonia una persona se me acercó diciendo que era el abogado de Carmen y lo saqué cag.. Par que sea el abogado me lo tiene que presentar Carmen. No sé si realmente lo es o se adjudica algo que a lo mejor no tiene".

Embed

"Me tomé un respiro unos días porque no puedo en cada Martín Fierro estar explicando todo lo que pasó. Fue una fiesta de 400 personas, casi sin dormir estuve 20 mil KM en vuelo, ensamblar con el canal que transmitía, técnicos que no conoces... Nunca un premio argentino salió del país y todo el mundo lo pondera, en Miami quedaron como locos", explicó Luis Ventura sobre la buena repercusión que tuvo la entrega en el extranjero.

Y dejó en claro sobre la situación con Carmen Barbieri: "Que no me rompan los hue... Hay desprolijidades que pasan, es lógico, es un país distinto y extranjero. ¿Qué me están pidiendo? Este año se entregaron más de 300 estatuillas y se está tramitando para ir al Luna Park y ¿se armó todo esto porque no estaba Carmen en la lista?".

"Se pudo haber modificado, lo único que se enteró fue que no apareció en la pantalla, no más, no hubo otra cosa puede pasar. Pasa hasta en los Premios Oscar en Hollywood", explicó el presidente de APTRA.

Y cerró fastidioso por las críticas que se escuchan en general a los Martín Fierro: "A mi no me perdonan ni un estornudo, no sean malos. Y el que me dijo que era el abogado de Carmen estaba comiendo de la comida que le serví yo mismo. ¡Que devuelva la comida primero o que la garpe!".

Luis Ventura con Martín Fierro de Oro.jpg

La bronca de Carmen Barbieri por una insólita situación que vivió en los Martín Fierro Latino: su mensaje a Luis Ventura

Un momento bastante particular vivió Carmen Barbieri al hacerse presente en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2024 en Miami y darse cuenta en el lugar que no fue mencionada en la terna a mejor conductora.

Carmen compartía terna por mejor presentadora con Claudia Melgarejo (Paraguay), Raquel Argandoña (Chile), Amalia Yuyito González de Empezar el día (Argentina), Karla Constant (Canal 13 – Chile).

Sentada en el salón, al cual había concurrido con su hijo Federico Bal, notó que su imagen no formaba parte de la terna. En este sentido, la conductora de Mañanísima, El Trece, habló sobre ese curioso momento que vivió en la gala.

"Vamos a ver el momento donde no me nombran en la terna", dijo Carmen desde su programa al presentar el momento en que anunciaban la terna en el evento y no aparecía.

"No estaba yo, le dije a Fede: 'qué raro se olvidaron la foto'. Cuando escuché (la terna), no estaba", recordó. Y remarcó que más allá de esto, valora lo que hizo el presidente de APTRA, Luis Ventura, en instalar el premio en el exterior.

"Vamos a decir algo. No necesita APTRA que la defienda pero tengo que valorar a quien lo maneja y a Luis, se lo dije que quería hablar con él bien, porque lleva el Martín Fierro a Estados Unidos, es muy difícil meter ese premio como premio importante que es", indicó Carmen Barbieri.

Y resaltó: "Tengo que felicitar a Ventura por el sacrificio de hacer esa fiesta maravillosa. Hubo errores como en todos los Martín Fierro, le damos y no hay que darle".

"De corazón lo digo, no estuve enojada ni fastidiosa. Estoy feliz que Argentina tenga su premio en Estados Unidos", finalizó la conductora.