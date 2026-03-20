Luis Ventura reveló el ascendente famoso que más inquieta a Santiago del Moro en Telefe

"Estás hablando de una sombra (a Del Moro) en la pantalla", observó Ximena Rijel ante lo expuesto por su colega. Y Luis Ventura retrucó: “Yo estaba hablando de protagonismo. ¿Vos sabés si tiene un contrato para adelante?”.

“No digo que lo quieren probar (a Ian Lucas), hay un contrato firmado. No para participar sino para hacer conducción", afirmó el presidente de APTRA.

Y la periodista comentó: "Entonces ahora entiendo el miedo de Del Moro, claro, viene el chico que encima la rompe, es simpático". "¡Andá a hacerle viento a Jorgito! ”, remató con énfais Ventura.

ian lucas masterchef celebrity

Marcela Tauro y Luis Ventura revelaron detalle desconocidos del vínculo de Jorge Rial y La Niña Loly

Luis Ventura habló en el programa Infama (América Tv) y junto a Marcela Tauro recordaron la época del romance entre Jorge Rial y La Niña Loly.

"¿Qué sentís hoy por él?", le consultó la conductora a su ex compañero en Intrusos. Y el periodista comentó: "¿De quién hablamos de aquel que era mi amigo y que yo me enamoré de mi amistad con él? Todo lo que hice con él yo lo recuerdo con mucho cariño, fue noble, leal y de amigo. Este no es el que yo conocí y vos tampoco".

Eso dio pie a que Marcela Tauro explicara: "Ahora no tengo relación, muy poca (con Rial). Lo cruzamos con Karina (Iavícoli) hace menos de un año por la calle y nos saludó correctamente bien".

"A mí lo que me pasó que cuando él estuvo de novio con La Niña Loly yo sentí que ella lo humanizó más. Llegó a un estrato social que él festejaba los cumpleaños... Después él siguió con eso y después debo decir que la última mujer Romina Pereiro también. Ahora no tengo trato con él así que no sé cómo es su vida, sí sé que está en pareja, lo que uno sabe de afuera", explicó el periodista sobre su ex amigo.

"Nunca pude hablar con él de lo que siente por vos. Creo que él es de rescatar esos sentimientos del pasado, vos lo sabes Luis...", le dijo Marcela Tauro a Lui Ventura.

Y el periodista contestó firme y molesto por la última actitud de Rial con él: “Mirá, yo creía que lo sabía. Después de la última vez que me robó una foto junto a él en una biblioteca que nos cruzamos y a los tres minutos la subió para promocionar un programa que estaba lanzando al día siguiente".

"Yo nunca lloré por él, pero sí lo hice por su mamá, Victoria, que era una gallega maravillosa, que el día de la madre la tenía que sacar yo con Tito Hurovich porque no la iba a visitar ni el hijo ni la nieta, la verdad es esa. Yo no tengo ganas de nada. Que le vaya bien, le deseo lo mejor”, concluyó categórico Luis Ventura sobre Jorge Rial.