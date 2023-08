Luis Ventura reveló el tremendo pedido que le hizo Jorge Rial sobre su hijo Antoñito

En este contexto, el periodista y conductor de Secretos Verdaderos este viernes visitó LAM (América TV), donde habló a calzón quitado del comienzo de la ruptura de su amistad con el actual conductor de Argenzuela (C5N), donde inevitablemente empezó remitiéndose a su salida de Intrusos.

“No critico, ni odio. Estoy devolviendo la que él me tiró. Yo no veo mal que me haya echado. ¿Sabés qué veo mal? Que él, en el mano a mano, me pide a mi hijo para ponerle su apellido, entre otras cosas y me da una licencia diciéndome que es ‘porque te quiero cuidar’”, reveló sorpresivamente dejando a todas las angelitas boquiabiertas.

“Me dijo que se lo diera que me lo criaba él. Yo ahí le dije, ‘sabés Jorge, no entendés nada’. Ese no es el problema, el problema es otro que no lo voy a contar, había otra problemática”, agregó contundente.

Jorge Rial y Luis Ventura fueron grandes compañeros de trabajo y amigos entrañables. Tras la salida del presidente de APTRA de Intrusos, la relación nunca volvió a ser la de antes. Ahora, en un momento de enorme tensión, el conductor de Argenzuela lleva a la Justicia al periodista de América TV.

Así, recientemente en A la tarde, el panelista arrojó una teoría que explicaría por qué Rial trata de vincularse a él, al menos, desde los tribunales. "Creo que Jorge está enamorado de mí. Lo digo de verdad", sostuvo.

Ventura dio los argumentos detrás de su hipótesis. "No suelta. ¿Qué tengo que ver yo con él ahora, 10 años después? Dale conmigo, con APTRA, con el Victoriano Arenas, con El Porvenir. Yo no lo nombro", añadió.

El periodista recordó que, hace poco, tuvieron una acercamiento, pero él se sintió traicionado: "Se juntó conmigo para pedirme disculpas. En lugar de pedirme disculpas, se sacó una selfie y salió corriendo para subirla a la redes y promocionar su programa".

Al finalizar, Ventura remarcó que no tiene intenciones de entablar vínculo alguno con su colega. "No le di más bola. De hecho, no tengo el teléfono de él", concluyó.