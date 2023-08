El feroz contraataque de Luis Ventura a Jorge Rial: "Quiero que..."

Ventura va a demandar a Rial y la guerra judicial se complica. "Me trató de ladrón, de corrupto, sicario, de vender premios Martín Fierro. Eso para comenzar", sostuvo.

El panelista de A la tarde confirmó que tiene todo para comprobar por qué quiere denunciar a su ex compañero. "Eso ocurrió en los últimos meses. Tengo los recortes para demostrarlo", añadió.

Por otro lado, Ventura indicó que pretende que Rial se haga cargo de la situación que atraviesa Morena, que no tiene dónde vivir: "Quiero que le compre una casa a su hija, como le compro a otras señoritas".

Al finalizar, el periodista fue contundente sobre qué le pasa cuando piensa en la persona que fue de su entera confianza. "No tengo ningún sentimiento por él", sentenció.

Luis Ventura abandonó una nota en vivo tras la irreverente actitud de Cinthia Fernández

Este martes, Luis Ventura salió al aire en Nosotros a la mañana (El Trece) para hablar sobre un tema que generó debate por estos días: ¿Luis Miguel actuó en el Arena de Buenos Aires o se presentó un doble?

La charla derivó en otra cuestión vinculada al cantante: la versión que indica que la mamá del mexicano estaría en un neuropsiquiátrico en Buenos Aires.

Mientras el periodista hablaba, Cinthia Fernández no ocultaba su incomodidad al aire, con expresiones y gestos de rechazo. Luis notó eso y exclamó: “No me pongas a Cinthia Fernández haciendo gestos porque si no corto. Les estoy haciendo un favor. Estoy cansado de que me descalifique esta piba”.

Sin muchas pulgas, la panelista retrucó: “Lo mismo me pasó todo el año pasado a mí. Qué casualidad”. "Estoy cansado de que esté hablando boludeces por todos lados. Les hago un favor y salgo al aire con ustedes", siguió el presidente de APTRA.

“Mirá, qué casualidad… Tanto tiempo al aire… Yo tengo el mismo derecho”, fue la respuesta de Cinthia. "Esperen, chicos”, agregó, Mariel Di Lenarda, que estaba al frente de la conducción del programa. “Entonces respetenme por lo menos. Si no, estoy con el juicio de Jorge Rial, me voy con el juicio y ‘chau pinela’”, insistió el invitado.

Como la panelista continuaba enfrentándolo, Ventura lanzó: “Sabés por qué… Después dicen que la maltratan, machirulo y me empieza a decir boludeces. Y no quiero porque es una piba a la que yo respeto, madre de familia, y no quiero entrar”.

Finalmente, el periodista optó por dar abandonar la nota. “Es una piba que vivió mintiendo. Les mando un beso”, manifestó y cortó el teléfono.