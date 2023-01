Luisana Lopilato habló sobre su separación de Michael Bublé en medio del éxito de Casados con hijos

Luisana y Michael viven en Canadá desde hace varios años, el país natal del cantante. Sin embargo, ahora la artista vino a Argentina para actuar en la obra teatral de Casados con hijos, un proyecto que anhelaba con muchas ansias. Por lo tanto, Lopilato debe quedarse en el país durante dos meses; mientras que él regresó para continuar con sus shows programados.

"Me vine de Canadá con toda la familia y bueno, ya estamos instalados para dos meses acá. La verdad que estoy re contenta, re feliz. Y también es una experiencia para que mis hijos puedan verme en el teatro. Estoy con muchas ganas, hace tanto que no estoy en el Gran Rex y tengo los mejores recuerdos", contó Lopilato durante una entrevista con Paparazzi.

En medio de la charla, Luisana respondió la pregunta que todos sus seguidores se hacen: si Bublé la apoya en su carrera. "Michael está conmigo, sí. Es que nos acompañamos y planeamos con mucho tiempo, de eso se trata, ¿no? De planear con tiempo para poder estar tanto yo con él como él conmigo", contestó la actriz.

"Con tiempo esto es posible. También con Matrimillas. Un éxito por el que me llamó mucha gente para decirme que vio la película y que le gustó", sumó.

Por último, Luisana Lopilato destacó lo feliz que se siente de estar en las tablas con sus compañeros de elenco: "Me preguntaban por qué, qué ganas de venirte, y yo creo que la pasamos tan bien arriba del escenario… Este proyecto me hace tan feliz, me hace reír, y me hace disfrutar tanto. De eso se trata la vida: de elegir proyectos y momentos donde uno sonría más y se despreocupe un poco de las cosas que uno piensa que son importantes y al final, no son importantes".

La muerte que golpea de cerca a Marcelo De Bellis en medio del éxito de Casados con Hijos

No hay éxito que opaque los momentos difíciles que uno puede llegar a pasar, y eso es lo que le pasó a Marcelo De Bellis quien, a pesar de estar pasando por un excelente momento profesional con el gran estreno de la versión teatral de Casados con Hijos, en lo personal no la está pasando nada bien.

Así, a través de sus redes sociales, el actor que interpreta a Dardo en la exitosa comedia que hizo su debut en el escenario del Gran Rex, compartió una triste noticia.

"Les voy a contar una cosa. En plena navidad se fue (físicamente claro) mi otra mamá. No les pedí permiso a mis primos (sus hijos) para publicar esto.. ojalá no me reten. Ella es mi nuevo ÁNGEL", comenzó el actor su dedicatoria, acompañada de una dulce foto.

"Cada vez que estoy detrás de esa puerta de “Los Argento “ miro al cielo y se que me cuida.. y la escucho en cada aplauso función a función. Canchera.. con un humor ácido.. moderna para su época.. mi tía Argentina. Si mi “otra” MAMÁ", cerró, muy angustiado aunque agradecido por el vínculo con su "otra mamá".