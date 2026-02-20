La picante opinión de Moria Casán sobre el retoque estético de Maxi López: "Lo veo raro"

Moria no dejó pasar la situación y lanzó un comentario irónico sobre la actitud de López: “Se puso dientes nuevos, no le cierra bien la boca. Le cambió toda la dentadura”, arrojó. "Lo veo raro, pero lo veo poco”, concluyó con humor.

Embed

Cómo fue el encuentro entre Moria Casán y Cinthia Fernández

Después de varios días de tensión y versiones cruzadas, finalmente este viernes Cinthia Fernández se presentó en el canal para cumplir con su rutina habitual. Antes de salir al aire, habló con Puro Show (El Trece) y se refirió al conflicto con Moria Casán.

Desde el camarín, dejó en claro su postura: “Yo estoy tranquila, siempre estuve muy tranquila, decir la verdad no es estar nerviosa ni sacada. La falta de respeto no la tolero y como no me callo y no soy un obsecuente, nada, las digo”.

“Si me tengo que ir porque las reglas de un laburo son así, me iré. Pero me voy con la frente bien en alto, porque yo no comparto que me falten al respeto”, respondió tajante sobre la consulta de su continuidad.

Embed

Por su parte, Moria también habló antes del esperado reencuentro en el estudio y relativizó la polémica. “Para ustedes será fuerte, a mí no me mueve un pelo. Soy la inventora de esto, un poco más la tele la invento yo y no me hago la superada realmente", lanzó fiel a su estilo.

Además, contó qué habló con la producción en medio del revuelo: “A mí me preguntan si me molestaba la presencia de la señora y yo dije ‘de ninguna manera, por mí decidan ustedes, a mí no me molesta nada’”.

Sobre el posteo de Fernández con la frase "entre mecheras se entienden" y la imagen de dos mujeres revisando carteras, minimizó el gesto: "Es una caricia, qué me importa".

Según la conductora, el clima en el estudio no cambió y todo transcurrió con normalidad. Incluso deslizó una ironía al cierre: "La saludé en el piso como vieron, se saco fotos hoy, divino, es el día que mejor estuvo. Vino temprano la primera vez desde que debutamos, así que parece que le aplicamos un correctivo, ¿o se lo aplicó solo?".