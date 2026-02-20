A24.com

La picante opinión de Moria Casán sobre el retoque estético de Maxi López: "Lo veo raro"

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Moria Casán opinó al aire sobre el nuevo look de Maxi López, con picardía y una dosis de polémica que no pasó desapercibida.

20 feb 2026, 17:04
La picante opinión de Moria Casán sobre el retoque estético de Maxi López: "Lo veo raro"

El presente de Moria Casán en su programa matutino de El Trece es imparable. Desde hace días no para de estar en boca de todos: los medios, los programas y las redes hablan de su conducción, de los momentos más jugados al aire y de todo lo que genera en cada emisión.

Así, la One logró posicionarse entre los programas más fuertes de la franja horaria, gracias a su conocimiento profundo del medio, su extensa trayectoria y su estilo inconfundible. En una época en la que la televisión ya no alcanza los números de rating de los 90, sobresalir y mantener la atención del público se convierte en un mérito destacado.

En este contexto, cada palabra de Moria se transforma en noticia. En esta ocasión, opinó de Maxi López y un retoque estético que se hizo.

La polémica comenzó cuando Fernanda Callejón reveló al aire que Maxi, Wanda Nara, Martín Migueles y Guido Icardi estuvieron presentes en el cumpleaños de Benedicto López.

Moria no dejó pasar la situación y lanzó un comentario irónico sobre la actitud de López: “Se puso dientes nuevos, no le cierra bien la boca. Le cambió toda la dentadura”, arrojó. "Lo veo raro, pero lo veo poco”, concluyó con humor.

Cómo fue el encuentro entre Moria Casán y Cinthia Fernández

Después de varios días de tensión y versiones cruzadas, finalmente este viernes Cinthia Fernández se presentó en el canal para cumplir con su rutina habitual. Antes de salir al aire, habló con Puro Show (El Trece) y se refirió al conflicto con Moria Casán.

Desde el camarín, dejó en claro su postura: “Yo estoy tranquila, siempre estuve muy tranquila, decir la verdad no es estar nerviosa ni sacada. La falta de respeto no la tolero y como no me callo y no soy un obsecuente, nada, las digo”.

“Si me tengo que ir porque las reglas de un laburo son así, me iré. Pero me voy con la frente bien en alto, porque yo no comparto que me falten al respeto”, respondió tajante sobre la consulta de su continuidad.

Por su parte, Moria también habló antes del esperado reencuentro en el estudio y relativizó la polémica. “Para ustedes será fuerte, a mí no me mueve un pelo. Soy la inventora de esto, un poco más la tele la invento yo y no me hago la superada realmente", lanzó fiel a su estilo.

Además, contó qué habló con la producción en medio del revuelo: “A mí me preguntan si me molestaba la presencia de la señora y yo dije ‘de ninguna manera, por mí decidan ustedes, a mí no me molesta nada’”.

Sobre el posteo de Fernández con la frase "entre mecheras se entienden" y la imagen de dos mujeres revisando carteras, minimizó el gesto: "Es una caricia, qué me importa".

Según la conductora, el clima en el estudio no cambió y todo transcurrió con normalidad. Incluso deslizó una ironía al cierre: "La saludé en el piso como vieron, se saco fotos hoy, divino, es el día que mejor estuvo. Vino temprano la primera vez desde que debutamos, así que parece que le aplicamos un correctivo, ¿o se lo aplicó solo?".

