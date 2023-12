Luli Fernández recordó su mala experiencia con Ricardo Piñeiro: "Que alguien parta no te lava"

En diálogo con el ciclo Mitre Live, la modelo contó qué sintió al enterarse del fallecimiento de Piñeiro. “¿Cómo te pegó la noticia de la muerte de Piñeiro como modelo?”, le preguntó el periodista a Fernández.

ricardo piñeiro.jpg

Y la mamá de Indalecio contestó sin vueltas: “Mi primera experiencia fue en la agencia de Ricardo, la verdad que mi experiencia no fue buena".

“Cuando yo no tengo algo bueno para decir de alguien prefiero no decir nada, para mí que alguien parta no te lava, o sea yo creo que cada uno vive desde sus experiencias con otro, la mía no fue buena”, recordó la modelo.

Y cerró en base a su vivencia laboral con el empresario: “Por supuesto respeto y entiendo el dolor de cualquier persona, aparte que un tipo de sesenta y pico de años parta es tristísimo, pero yo no tenía relación con él, yo tuve un problema en la empresa que comandaba él”.

luli fernandez.jpg

Las fotos del último adiós a Ricardo Piñeiro: el profundo dolor de sus familiares y amigos

Murió Ricardo Piñeiro, el exrepresentante de modelos, luego de ser internado de urgencia en terapia intensiva tras sufrir un ACV hemorrágico.

Sus familiares y amigos lo despidieron este domingo a las 11 en un cementerio privado de la localidad bonaerense de Pilar. Se reunieron en la capilla para el responso.

En tanto, mañana, a las 12, se hará una misa en la iglesia Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, en el barrio de la Recoleta, donde Piñeiro asistía como voluntario.

ricardo piñeyro 1.jpg

La actriz Andrea Frigerio, Augusto Rodríguez Larreta y su pareja Julieta Spina, Teresa Garbesi, Karina Rabolini, Paula Chaves, Mariana Arias y su hija Paloma, Nequi Galotti, Ginette Reynal, la productora de moda Josefina Laurent, Lara Bernasconi, Delfina Frers, Teresa Calandra, Evelyn Scheild, Beto Pironti, Mónica Labari, Alejandra Moraco, Andrea Voltti, Pía Marcollese, y el diseñador César Juricich, fueron algunas de las celebridades que despidieron al exrepresentante de modelos.