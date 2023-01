Luly Drozlek: teatro con Martín Seefeld en Punta del Este, familia, playa y muchos proyectos

luli playa20350.JPG

Luly, que divide su tiempo entre el teatro y la vida familiar con Delfina y el relacionista público Hernán Nisenbaum, su pareja, aseguró que "Holter es algo original, nuevo, donde tenés actuación canto y baile pero no se puede rotular, y a la gente eso le gustó mucho. La gente busca originalidad en todo".

"Cuando Martín me convocó para hacer la obra en Punta del Este salió todo redondo porque yo tenía pensado vacacionar acá, y la familia me apoyó mucho. Me gusta compartir mucho tiempo con ellos, disfrutar el tiempo con Delfi, estar con amigos y poder trabajar también. Todo se acomoda", sumó.

LULY DROZLEK 1.JPG

A su regreso de Punta del Este, a Luly Drozlek la espera un gran 2023. La producción de Holter buscará continuar con la pieza en Buenos Aires, y ella retomará su personaje en la segunda parte de de ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza), con "un personaje que le dará un giro a la historia. Creo que la novela la va a romper", aseguró, aunque aún no está confirmada la fecha de estreno de la tira de El Trece.

luli playa20326.JPG

Crédito: RS Fotos.

La intimidad del casamiento de Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum

En mayo de 2017, Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum celebraron su boda con una gran fiesta en Puerto Madero. La ceremonia la ofició Martín Seefeld, íntimo amigo de Hernán.

Los testigos del novio fueron Gustavo Arribas, director de la AFI y Gabriela Hortal mientras que los de Luly, fueron amigos de la infancia: Bárbara Lucero y Sarah Alvarez.

Luly entró con su mamá ya que su papá del corazón está con un problema de salud y no pudo asistir. La fiesta contó con un show de Los Totora y la banda de la Ceremonia fueron regalo de amigos.

Al casamiento asistieron el presidente Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada, y grandes figuras de la moda y el ambiente artístico.