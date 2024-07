Majo Martino habló sin filtro sobre su relación con Facundo Moyano tras mostrarse juntos en su cumpleaños

MAjo Martino y Facundo Moyano 2.jpg

Y como si no bastase su sola presencia para que retomase con fuerza el rumor del romance, las fotos que se viralizaron la noche del cumpleaños de Majo, donde se los ve abrazados y sonrientes, no hicieron más que agigantar el supuesto amor entre ellos.

Así las cosas, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa Majo Martino habló a las claras sobre su verdadera relación con Moyano y fue tajante. "No estoy saliendo con Facundo. Es amigo", confió a este portal y negó de plano toda posibilidad de relación amorosa.

Al tiempo que reconoció que si bien "hubo rumores", remarcó: "Entiendo que si me sacan una foto con otro amigo abrazándolo mientras me saluda por mi cumple, podría ser capcioso, pero no".

Por último, Martino volvió a dejar en claro: "es un amigo, lo quiero mucho pero nada más que eso".

Majo Martino denunció a una seguidora y causó preocupación: "Me hace temer por mi seguridad"

En abril de este año, Majo Martino sorprendió en sus redes sociales con un alarmante posteo en el que contaba que tuvo que tomar acciones legales contra una seguidora luego de llegar al punto de temer por su seguridad.

El descargo fue publicado en sus historias de Instagram, y con intenciones de visibilizar su situación, la periodista explicó que llevaría el caso a la justicia "ante el insistente hostigamiento que recibo por parte de una seguidora".

"Me hace temer por mi seguridad, por mi integridad física y el seguimiento que le hace a mi persona contactándose con terceros", amplió la panelista de Mañanísima (El Trece).

Sin dar más detalles, Majo finalizó el comunicado nombrado a su abogado y hasta el momento fue todo lo que expresó acerca del tema. "Pongo este tema en manos de la Justicia, en manos de mi abogado @martinleguizamon_1″, concluyó.