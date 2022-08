Majo Martino y Locho Loccisano, a los besos en el cumpleaños del Turco García

El Turco García formó una buena amistad con Locho en el poco tiempo que compartieron en el programa y fue uno de los invitados al evento que tuvo lugar en Madero Tango de Puerto Madero.

Entre los invitados famosos que asistieron al evento del ex futbolista de Racing Club se destacó la presencia de una de las parejas del momento.

Mirá las fotos aquí.

RS Fotos.

majo martino locho 5.jfif

majo martino locho 4.jfif

majo martino locho 3.jfif

majo martino locho 2.jfif

majo martino locho 1.jfif

Majo Martino tras la romántica declaración de amor de Locho Loccisano en Canta Conmigo Ahora

En charla exclusiva con PrimiciasYa, Majo Martino habló de esta romántica declaración de amor pública de su novio Locho Loccisano en Canta Conmigo Ahora y reconoció que es un tema que lo charlan, incluso hasta la idea de formar una familia.

"No me sorprendió. Siempre hablamos de cosas, como que somos muy intensos los dos. No hablamos del casamiento en sí pero sí nos gustaría en general en la vida como personas", precisó la periodista.

"La posibilidad de la boda es siempre y cuando sigamos conociéndonos y eligiéndonos y tener un tiempo de conocernos bien. Pero sí, lo hemos charlado", agregó.

Y comentó: "Es más, hasta hablamos de los nombres de los hijos pero como un sueño que tenemos en particular cada uno y al estar enamorados también en conjunto".

Consultada sobre si se pusieron de acuerdo en los nombres que les gustan para el bebé a futuro, Majo explicó: "Todavía hay que ponerse de acuerdo, pero lo hacemos más como un juego".