Malena Sánchez, protagonista de la serie AMIA: "De golpe recordé lo movilizante que es todo"

Luego sobre qué significó para ella hacer esta ficción, destacó: "Siempre es una invitación a mucha responsabilidad y mucho pensar nuestra historia, y me parece que es importante ser parte de estos proyectos que vienen a recordar estos momentos tan delicados, donde tantas familias salieron lastimadas, Me parece muy importante que se hagan este tipo de historias, así que ahí estuvimos para tratar de estar a la altura. Hace dos años la hicimos y se trabajó mucho".

Y también destacó: "Para mí fue muy zarpado el laburo que había detrás el equipo de arte al mando de Gonzalo Delgado que es increíble. El compromiso de todos los actores del primer extra hasta el último, entendiendo que lo que estábamos contando era una tragedia, un hecho real, un atentado a nuestro país. Esos días que filmamos ahí desde tan temprano hasta la noche, fue duro, no estoy ni cerca de vivir lo que vivieron y ya lo estoy como reviviendo solo por el cuerpo, fue muy impresionante".

Malena Sánchez encarna a una joven periodista de televisión y lidera la historia desde el personaje de Gisela. La actriz tenía apenas unos meses de vida cuando ocurrió el atentado a la embajada, y casi tres años en el de la AMIA. Hoy, con 33 años, señala que es importante contar este tipo de historias para las nuevas generaciones.

"Me parece que todo lo que estudiamos en el colegio, lo estudias solo para el colegio y tenes 8, 10, 12 y decís para qué estoy estudiando esto, que me importa y de golpe cuando sos más grande y ves el tiempo no es un montón. Es muy importante. Mi generación justo es acorde a la época, es muy en carne viva... Es un acercamiento más a la realidad para que no se repitan estos hechos", indicó.

La mayor parte del rodaje se realizó en Uruguay, donde la producción aprovechó las bases de un edificio en demolición para recrear el escenario de la explosión.

"Son esos tipos de ficciones que se necesita más equipo que nunca además es un elenco hiper internacional. Hablábamos en dos idiomas al mismo tiempo, trabajamos millones de horas, uno de los dos días que teníamos de descanso lo usábamos para ensayar por el compromiso que requería. Entonces la enseñanza del laburo, del compromiso es fundamental. Yo me fui cuatro meses de Argentina porque la hicimos en Uruguay, entonces esos miedos de estar meses fuera de tu casa, que ya parece que es un miedo menos superado, pero no. De la historia que contamos aprendí mucho más de la información que ya tenía", cerró Malena.