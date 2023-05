Mar Tarrés abandonó furiosa una entrevista en vivo tras el escándalo con Pampita: "¡Se terminó la nota!"

En este sentido, Mar Tarrés abandonó de manera abrupta un móvil en vivo para el ciclo La tarde del 9, molesta por las preguntas de los panelistas sobre el tema.

“¿Qué pensaste que iba a hacer Pampita, que no te iba a contestar? ¿Era tu objetivo sacarla de las casillas?”, le consultó la periodista Ana Laura Román.

Embed

A lo que Tarrés explicó: “Yo hace dos años que estoy alejada de los medios, no busco fama”. Luego, ante la explicación de la influencer, el panelista Sebastián Manzoni expresó: “Te escucho hablar y parece que fueras la dueña de la moralidad. Te falta respetar las decisiones personales de cada persona. Si pampita te quiso contestar eso, es decisión de ella o de cualquiera que no te quiera contestar. ¿Por qué tenés que ponerte con esa supremacía de moralidad?”.

Y ahí la modelo plus size dijo antes de retirarse de la entrevista muy enojada: “Por eso le pedí disculpas a Pampita. No me creo la dueña de la moralidad de nadie, y por eso le estaba contestando a Ana Laura qué fue lo que sentí en el momento. Te estaba contando eso, no cambies las cosas para meter un puter… más. Estoy acá para hablar de un hospital público veterinario. ¿A vos, flaco, te interesa o no te interesa? Si no, se terminó la nota, que me tengo que ir. Tomi Dente te amo”.

mar tarres 2.jpg

El fuerte cruce de Mar Tarrés y Pampita en las redes

"Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los a gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos dependen de nosotros, no sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle", describió Mar Tarrés en su posteo de Instagram junto a la captura de la charla con Pampita por mensaje directo con su negativa ante el pedido que le hizo.

"Hoy no solo Pampita me dijo que no, y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo o tiene contratos laborales que se lo impiden, ¿pero qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir? ¡Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía! Porque si yo vería un niño en la calle sufriendo, no dudaría en ayudarlo. ¡Somos la peor especie!", siguió la influencer.

mar tarres contra pampita.jfif

Enojadísima, Pampita decidió contestarle y fue muy dura: "¡Sos una busca fama! ¡Si no, no se entiende! ¡Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota! ¡Que seguro te sale bien! Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa".

"Ah y cuando andabas con Pico llevaban el perrito a todos lados por canjes. Claro como esta firma no te daba plata no podías ayudar!", retrucó la modelo plus size.