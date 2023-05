Pampita furiosa con Mar Tarrés por escracharla en las redes: "Te colgás de mí..."

Indignada, Mar decidió publicar la captura de la conversación y junto a ella un fuerte descargo no sólo contra la esposa de Roberto García Moritán, sino que también hacia otros que no quisieron tenderle una mano o, en este caso, una firma.

"Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los a gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos dependen de nosotros, no sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle. Hoy no solo Pampita me dijo que no, y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo o tiene contratos laborales que se lo impiden, ¿pero qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir? ¡Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía! Porque si yo vería un niño en la calle sufriendo, no dudaría en ayudarlo. ¡Somos la peor especie!", describió junto a la captura de la charla con Carolina Ardohain.

Enojadísima, Pampita decidió contestarle y fue muy dura con Mar: "¡Sos una busca fama! ¡Si no, no se entiende! ¡Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota! ¡Que seguro te sale bien! Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa".

Pero Mar no se quedó callada, y le respondió muy picante: "Ah y cuando andabas con Pico llevaban el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata, no podías ayudar". ¡Tremendo!

Las fotos de Pampita y su familia en la inauguración de la plaza en homenaje a Blanquita

Pampita encabezó la inauguración de una plaza en homenaje a Blanca Vicuña. La modelo estuvo junto a sus seres queridos en la apertura de un espacio de juegos, en memoria de su hija, que el próximo 15 de mayor cumpliría 17 años.

El hecho fue parte de una acción solidaria que se llevó a cabo en el hogar Una Posta en el Camino, situado en Bolivia 1187, entre Estrada y Raibau, en la localidad de Don Torcuato.

La modelo soltó globos blancos con frases para inaugurar el espacio y recordar a su hija. “Nos reunimos todos. Siempre tiramos los globos con nuestros buenos deseos. Lo vivimos con mucha alegría”, expresó Pampita en diálogo con TN.

“En el tiempo vas viendo cómo los chicos juegan. Este es un regalo que ellos usan un montón y les cambia su día a día. Hacemos hasta el piso para que puedan salir a jugar hasta cuando llueve”, agregó la diosa de las pasarelas sobre el proyecto.

Pampita estuvo acompañada por sus hijos, Bautista, Beltrán, Benicio Vicuña, los niños que tuvo con Benjamín Vicuña, y Ana Moritán, fruto de su relación con Roberto García Moritán, que también estuvo presente. Fernando Burlando, Barby Franco y Barbie Simons también asistieron al evento.

Crédito: RS Fotos.