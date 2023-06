Marcela Kloosterboer reveló qué hace cuando su hijo le pide comer carne: "Cuando está..."

“Otto es muy carnívoro. Mi marido come carne y si es carne, cocina él. Cuando está Fer come carne y si estoy yo no”, contó. “¿Ni un huevo? ¿Nada?”, preguntó Barbarossa. “Un huevo, sí. Compro huevos de campo donde las gallinas no son criadas tortuosamente”, afirmó la actriz que está casada con el exrugbier Fernando Sieling.

Por otro lado, la actriz admitió que su hija Juana, de siete años, tiene una mirada similar a la de ella respecto de los animales. “Juana está yendo más por ese camino. Hay días que me dice ‘hoy no estoy de ánimo para comer animales, mamá’”, dijo.

“Entonces, come más variado, más lo que como yo que siempre como un menú más distinto. Por ejemplo, unos nuggets de lentejas. Lo compro, no es que me pongo a cocinar”, ejemplificó sobre su dieta.

“Hay dietéticas que tienen de todo, así que en vez de meter en el horno unos nuggets de pollo, metés unos de lentejas y yo los acompaño con una ensalada o verduras al horno”, detalló.

Marcel Kloosterboer 2.jpg

Marcela Kloosterboer mostró por primera vez la cara de su hijo Otto con un tierno álbum de fotos

Marcela Kloosterboer conoció la maternidad hace ya varios años con el nacimiento de Juana en 2016 y después de Otto, fruto de su amor con el ex rugbier Fernando Sieling, con quien lleva más de 15 años en pareja.

Lo cierto es que desde un posteo de Instagram, la actriz de 39 años mostró por primera vez la carita de su hijo Otto por sus 4 años y lo saludó de manera muy especial.

marcela kloosterboer.jpg

"Felices 4 años Otto de mi vida. Qué suerte tengo de ser tu mamá, sos lo más espectacular que hay. TE AMO TANTO TANTO TANTO MI OTTOMIEL", expresó a pura emoción Marcela, en un mensaje que incluyó varias fotos del pequeño en primer plano, algo que no hizo nunca para resguardarlo en público.

Otros famosos como Celeste Cid se sumaron al saludo: "Feliz cumple Ottito miel... Nunca voy a olvidarme el día que te tiraste un clavado en la pile siendo tan chiquito con tanta convicción que seas muy feliz! Siempre siempre". Por su parte, Pedro Alfonso comentó: "Feliz cumple fenómeno".

Mirá las tiernas postales con el rostro de Otto en primer plano en la fecha de su cumpleaños número 4 que compartió Marcela Kloosterboer con sus seguidores.

marcela kloosterboer 3.jpg

marcela kloosterboer 5.jpg

marcela kloosterboer 6.jpg