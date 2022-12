Marcela Pagano y su decisión más importante: explicó por qué congeló sus óvulos

"Tomé una decisión de postergar una decisión. Tomé conciencia de lo que significa el paso del tiempo desde la biología y llegaba a una edad que todavía no estaba con el compromiso de ser madre ya, pero había tenido un episodio hormonal que me generaba un debate. Me habían indicado análisis y una posible infertilidad. Con lo cual hice todos los estudios que necesitaba", indicó.

marcela pagano.jpg

Y la periodista agregó: "Había un episodio de estrés muy grande que hizo mella en mí, que fue la enfermedad de mi segunda mamá, mi tía, que me llevó un desgaste muy grande emocional. Ese consumo hizo que tenga un estrés muy grande el año pasado con una posible situación de infertilidad".

"Frente a ese cuadro, me empecé a interiorizar y ahí empezó toda la información que yo desconocía y el médico que me atendió, Gastón Rey, que me cambió la vida para bien. Con mi rutina laboral no podía frenar. Pero tomé conciencia que en algún momento tenía que tomar esta decisión de congelar óvulos y dije: lo voy a hacer en paralelo a todas mis actividades", explicó Marcela Pagano.

Y reconoció: "Acabo de cumplir 37 años y mucho tiempo me costó aceptar mi edad. Yo me siento como a los 30. Con ganas de emprender y hacer".

marcela pagano 3.jpg

El agradecimiento de Marcela Pagano a Luis Novaresio

Desde su cuenta en Twitter, Marcela Pagano le agradeció a Luis Novaresio por interiorizarse en su historia y el espacio que le brindó para hacerlo público.

"Gracias Luis por tu interés y por compartirme tu espacio para difundir temas que son aún “tabu” y/o desconocidos para muchos. Bienvenidas sean las historias personales si sirven para otras personas", indicó la periodista.