Marcela Pagano y una mirada muy fuerte contra Eduardo Feinmann y Jonatan Viale: "Son misóginos y..."

Ulises le consultó si tuvo algunas comunicación con ellos luego de haberse referido despectivamente a ella. "No hablo con Feinmann porque es una persona a la cual no respecto. A Jonatan le escribí y le dije lo que pensaba. Y también sé lo que le voy a decir cuando lo vea personalmente. Las cosas se hablan", sostuvo.

Pagano comentó cuál fue la respuesta que recibió de Jonatan. "Me dijo que no sabía que iba a salir con eso Eduardo. Particularmente me gusta la libre expresión, pero cuando sos un formador de opinión y estás en un canal de noticias tenés que tener el cuidado y el respeto de tu audiencia y hablar las cosas relevantes", afirmó.

"A veces los machos tienen esas cosas de duelos heridos, si te quedaste con ganas de cagarte a trompadas y no te animaste con algún hombre, porque evidentemente se referían a la persona que salía conmigo, adelante, pero no tengo nada que ver. Entre hombres que sé arreglen. Me llama mucho la atención, entiendo que las dos personas se fueron de América TV con muy buena onda, no solo con Martín, sino con todos. Se fueron porque quisieron. Esa es la versión que yo tengo. Sería bueno que cuenten cuando es la bronca persona", añadió.

Por último, ante la pregunta de si aceptaría trabajar con Feinmann, Pagano fue tajante. "Sí, trabajaría con cualquier persona que respete la libertad de prensa. Hoy particularmente no me interesaría trabajar con él porque no coincido con sus pensamientos", sentenció.

La opinión de Marcela Pagano sobre el feminismo

En la entrevista con El show de Ulises Jaitt, Marcela Pagano dio su postura sobre el feminismo. "Tengo mis pequeñas dudas. Amo a los hombres, a mi padre, creo que los mejores equipos son entre hombres y mujeres. Creo que la mujer le aporta a lo productivo algo que el hombre no y viceversa", manifestó.

La periodista sorprendió con su opinión sobre la ley de cupo femenino, una normativa que busca equiparar las oportunidades laborales para ambos géneros. "No estoy de acuerdo con el cupo femenino, hay muchas mujeres que tienen el merito para llegar a determinados lugares, no por un cupo. Me da bronca que tenga que haber un cupo", afirmó.

Pagano indicó que esa visión la ha metido en más de una discusión con otras mujeres. "Muchas me dicen si no existiera la ley del cupo femenino no habrían mujeres en ningún lado. Después llegan y terminan ganando 30 % menos que los tipos y no es Justo", remarcó.

Al finalizar, la periodista explicó que considera importante que lleguen personas preparadas a los puestos y no por la exigencia de una ley. "Tampoco quiero que haya una mujer que no esté preparada en un lugar y esté solo por el hecho de haber nacido mujer. Quiero que estén las mejores y con el sueldo que tienen que tener", cerró.