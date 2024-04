Marcela Tauro disparó contra La Negra Vernaci por opinar sobre el conficto con Lizy Tagliani: "Es poco..."

Lo cierto es que acto seguido la periodista de América llamó a Ángel de Brito e hizo en vivo su descargo. "No puedo creer la novela que se hizo. Y a Vernaci, ¿qué le pasó? Habla en presente cuando fue en pasado. Yo no estoy diciendo que me cagaron por Lizy. Que se meta a hablar de algo que no sabe... Solamente dije que me dolió algo que me pasó después de trabajar tanto tiempo con Lizy. Vernaci es poco sorora", argumentó molesta Tauro.

Marcela Tauro y Ánge del Brito - Captura LAM Venaci se mete a hablar de algo que no sabe.jpg

"Lo que tuve que arreglar, lo arreglé en su momento. Ahora no tengo nada que arreglar, hace ocho meses me separé. ¿Qué se mete? Puede opinar, pero me parece muy agresiva. Está diciendo boludeces", agregó directa y sin pelos en la lengua sobre el accionar de Vernaci.

Sucede que durante su programa de radio, Elizabeth La Negra Vernaci comentó una noticia y, sin hablar puntualmente del problema entre Tauro y Tagliani, deslizó burlonamente: "Hay una roba maridos: el curioso pasacalles que apareció en un colegio. No se puede ser tan pelotuda. Si te pasa y te tomás el trabajo de hacer eso... Nadie te roba nada, no es tuyo. Bancatela, flaca, habla con tu marido. ¿No es un problema que tiene que arreglar el marido?".

Embed

El explosivo motivo por el cual Marcela Tauro se peleó a muerte con Lizy Tagliani

El conductor Ángel de Brito reveló este lunes en LAM (América TV) qué fue lo que realmente pasó entre Marcela Tauro y Lizy Tagliani que no se pueden ni ver. "Fue hace mucho el puñal de Lizy a Tauro. Me dijo Tauro que era una cosa fea", afirmó el presentador.

"Conmigo tuvo algo puntual, por eso yo estoy como dolida. Yo tengo códigos y no lo dije nunca", había dicho la periodista sobre Lizy al mediodía en Intrusos (América TV).

Marcela Tauro y Lizy Tagliani.jpeg

Hacia el final del programa de espectáculos, la panelista Yanina Latorre contó el motivo por el cual Tauro está peleada a muerte con la conductora de Telefe.

"Cuando Marcela Tauro, en la radio, contó tras bambalinas su separación justo el mismo día que había fallecido su mamá, Lizy Tagliani habría llamado al reciente exnovio de Tauro. Y el pibe le reenvió a Marcela el chat de Lizy Tagliani, que no lo tengo. Me encantaría, pero no lo tengo", detalló Latorre.

Embed

Y agregó: "Ella enloqueció. Y como ya no estaban más en el mismo programa, porque ella estaba con (Santiago) del Moro y Lizy no estaba más, dijo que cuando la cruzara la mataba".

Y ahí reiteró: "Lizy le habría escrito al chico". "¿Tirándole onda?", le preguntó Nazarena Vélez. "Claro", aseguró la rubia.