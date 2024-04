El curioso mensaje que Lizy Tagliani le envió a Marcela Tauro tras desatarse el escándalo

Con su celular en mano, el conductor comenzó a leer el textual y expresó: “Hola, hermosa. Todos me preguntan de una puñalada, que si me quise levantar a Martín. Creo que he sido siempre muy repuesta con él, es más siempre que hablé con Martín lo pensé como tú pareja y siempre estuviste en nuestras charlas para vernos y todo".

"Me enteré que habían estado separados en el casamiento de Fer, cuando te hice la broma con Fede Hoffman. Bueno, sea lo que sea te quiero pedir disculpas porque has sido buena compañera conmigo, más allá de que siento que nada de eso pasó. Te mando un beso enorme”, cerró.

De esta manera, quedaron en evidencia las palabras que Lizy tuvo hacia su colega y Ángel aprovechó para dar su filosa opinión: “Yo creo que Tauro mañana la acribilla en Intrusos, a mí suena muy freezer este mensaje, la verdad Lizy te adoro pero no me suena a disculpa sincera para nada”.

El explosivo motivo por el cual Marcela Tauro se peleó a muerte con Lizy Tagliani

El conductor Ángel de Brito reveló este lunes en LAM (América TV) qué fue lo que realmente pasó entre Marcela Tauro y Lizy Tagliani que no se pueden ni ver. "Fue hace mucho el puñal de Lizy a Tauro. Me dijo Tauro que era una cosa fea", afirmó el presentador.

"Conmigo tuvo algo puntual, por eso yo estoy como dolida. Yo tengo códigos y no lo dije nunca", había dicho la periodista sobre Lizy al mediodía en Intrusos (América TV).

Hacia el final del programa de espectáculos, la panelista Yanina Latorre contó el motivo por el cual Tauro está peleada a muerte con la conductora de Telefe.

"Cuando Marcela Tauro, en la radio, contó tras bambalinas su separación justo el mismo día que había fallecido su mamá, Lizy Tagliani habría llamado al reciente exnovio de Tauro. Y el pibe le reenvió a Marcela el chat de Lizy Tagliani, que no lo tengo. Me encantaría, pero no lo tengo", detalló Latorre.

Y agregó: "Ella enloqueció. Y como ya no estaban más en el mismo programa, porque ella estaba con (Santiago) del Moro y Lizy no estaba más, dijo que cuando la cruzara la mataba".

Y ahí reiteró: "Lizy le habría escrito al chico". "¿Tirándole onda?", le preguntó Nazarena Vélez. "Claro", aseguró la rubia.