Marcela Tauro fue letal con Wanda Nara tras el escándalo con la prensa: "Incentivó todo"

Wanda Nara no quiso hacer declaraciones e intentó rápidamente irse del lugar. "No voy a hablar porque estoy con las nenas", expresó y prefirió no decir nada de la guerra con el padre de sus hijas.

Marcela Tauro fue determinante al opinar de la actitud de la mediática con la prensa. "No es que la agarramos infraganti. La encontramos en el evento del novio, al cual fuimos convocados", exclamó.

"¿No querés exponer a las criaturas? No las expongas. Tenés formas. Le decís a todos: 'Yo les voy a dar la nota. Dejen pasar a las niñas'", siguió.

Por último, la conductora aseguró que la prensa debería darle la espalda a Wanda. "Ella incentivó todo lo que pasó. Siento que deberíamos unirnos todos y '¡chau Wanda!", sentenció.

wanda nara y L-Gante EVENTO.jpeg

El regalo de L-Gante que Wanda Nara rechazó por un particular detalle: "Le pareció asqueroso"

Según contaron en A la tarde, L-Gante sorprendió a Wanda Nara con un obsequio muy especial, pero la reacción de la mediática no fue lo que él esperaba.

"Me llega que L-Gante le regaló a Wanda un anillo. Y a ella le pareció asqueroso!", contó el periodista Daniel Ambrosino en el programa de Karina Mazzocco en América TV.

¿El motivo? El referente de la cumbia 420 eligió un anillo que tenía una "W". Ese detalle fue lo que provocó la reacción poco feliz de Wanda.

"Tenía una 'W' que puede ser de Wanda, pero también de Mauro, si lo ves al revés. Por eso, ella no lo quería usar", detalló el panelista.

Daniel Ambrosino precisó que la mediática quería tirar a la basura ese anillo. "No sé si lo tiró o lo devolvió... Lo cierto es que le pareció repugnante porque tiene el estilo excéntrico de las cosas que usa L-Gante", señaló.