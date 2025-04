Marcela Tauro habló como nunca antes de su separación de Martín Bisio y reveló si hoy está en pareja

Embed

Así, ante la consulta de si se terminó el amor, Tauro se sinceró: “Sí, qué se yo. Estábamos en distintas etapas de la vida”. “Cuando yo me separé, al otro día murió mamá y retomamos el vínculo. Hubo mucho amor. Pero después de un tiempo, terminamos cortando. Hoy no tengo trato. Yo termino bien con mis ex. Estamos en otras etapas”, explicó la también integrante de Intrusos.

En tanto, sobre si fue la distancia lo que los alejó dado que Bisio vive en Rosario, una vez más Marcela Tauro fue clara al respecto. “No, no. Eso yo lo recomiendo... Estuvimos ocho años juntos, pero actualmente estoy sola”, aclaró.

Por último, consultada si influyó la diferencia de edad con el rosarino a quien ella le lleva dos décadas, la periodista señaló que en realidad casi siempre sus parejas han sido mayores que ella y tampoco le fue bien. “Siempre estuve con hombres más grandes y me fue mal. Me han cagado mucho”, concluyó entre risas restándole dramatismo al tema.

Marcela Tauro y Martín Bisio.jpg

Quiénes acompañarán a Marcela Tauro en el regreso de Infama por América TV

Hace unos días, PrimiciasYa anunció que Marcela Tauro será la conductora de Infama en su regreso a la pantalla de América TV.

Luego, la periodista, actualmente panelista de Intrusos (América TV), habló sobre este nuevo desafío en su carrera y confesó: "Estoy nerviosa".

"Estrenamos el domingo 13 de abril a las 18 hs", reveló Marcela Tauro al aire del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Marcela Tauro

Ahora, este portal puede confirmar que en el panel van a estar Karina Iavícoli, Laura Ubfal y Gonzalo Sorbo. El cronista será Oliver Quiroz, revelación de A la tarde con Karina Mazzocco.

Desde América TV difundieron la primera promo del ciclo, donde se puede leer: "El fuego se vuelve a prender". Cabe recordar que la primera emisión de Infama fue en 2008 y la última en 2020.

Hace muchos años que la periodista forma parte del medio y tomar la conducción de un programa es una importante y merecida oportunidad en su carrera.