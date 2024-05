Marcela Tauro reveló la verdad sobre la pelea de Susana Giménez y Miguel Romano: "Ella mandó un audio muy fuerte..."

"Sabía que Miguel estaba molesto con Susana. Él estaba por abrir otro centro de estética en Nordelta y le había propuesto a Susana ser la figura junto a Charlotte Caniggia. Y Susana le manda un audio a su asistente Inés Hernández pero se equivoca y le llega a Paola, la hija de Miguel Romano. El audio era muy fuerte y Susana no quería compartir cartel con Charlotte: 'mirá si voy a ir con esta y que se yo... Miguelito ya está grande y mirá lo que me viene a proponer'. Paola se lo hace escuchar a su papá y Miguel se puso re mal, hasta lloró", comenzó diciendo la panelista de Intrusos.

"Además la familia Romano en este momento está viviendo una situación delicada, y un llamadito de ella no estaría mal. Es algo de salud, la mujer de Miguel está pasando un mal momento", añadió Tauro sobre la enfermedad de la esposa de Miguel Romano.

"Estuvieron juntos muchos años, compartieron cosas Creo que el enojo también viene porque ella estuvo comiendo en el restaurante de al lado de la peluquería y no le tocó el timbre para saludarlo. 50 años de amistad tuvieron", cerró Marcela.

Susana Giménez aclaró los rumores de conflictos de cartel con Wanda Nara en Telefe

Susana Giménez vuelve a la televisión en julio después de cuatro años. Tal comoinformó en exclusivo PrimiciasYa, la diva estuvo el pasado viernes en el Four Seassons haciendo las fotos para las promos de su vuelta a Telefe.

A la salida, fue abordada por las cámaras de Intrusos (América TV) donde lo primero que hizo fue pedirle al camarógrafo que la cuide de la luz que la enfocaba y tape el sol.

"Estoy ansiosa y con miedo, pero falta todavía, voy a ir después de la Copa de América. Hace cuatro años que no hago televisión, como pasa la vida...", señaló Susana y agregó sobre su programa: "Tuvimos una reunión grande de lo que vamos a hacer y luego Dios proveerá. Siempre hacemos cambios". No quiso dar más detalles de lo que viene porque, según dijo, "me copian todo".