Marcelo Mazzarello y Malena Pichot se cruzaron muy fuerte en Twitter

Pero el mensaje, fue rápidamente respondido por Mazzarello, reconocido como ferviente opositor al gobierno actual, y disintió con el concepto de la comediante de que había sido “un país” el que juzgó a las juntas.

El actor escribió en las respuestas a Pichot: “No fue un país. Fue Alfonsín más el 53 por ciento que lo votamos y un puñado de jueces con pelotas. El peronismo ofrecía el indulto, se opuso al juicio y no participó del informe de la Conadep”.

A la postura de Mazzarello se sumaron muchas más, que fueron sumamente críticos con la locutora de Futuröck.

Argentina, 1985 está protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, dirigida por Santiago Mitre, y recrea el Juicio a las Juntas militares que se realizó en el país, precisamente en 1985.

Malena Pichot fulminó a Valeria Mazza luego de sus polémicos dichos sobre la crianza

Lego de que Valeria Mazza diera una entrevista en la que habló de la crianza y despertó todo tipo de comentarios. Uno de ellos fue el de la humorista Malena Pichot quien, con su habitual estilo, dio su punto de vista sobre la diferencia de género a la que se refirió la modelo con respecto al modo de educar niños y niñas.

"Es mucho más fácil, más simple la crianza del varón que de la mujer", aseguró Mazza en una charla con la periodista María Laura Santillán, en Infobae, y explotaron las redes.

Una de las opiniones más fuertes las expresó Malena Pichot: "Lo siniestro es que diga “yo soy mamá de varones” teniendo una hija, es siniestro que expresen sus preferencias aunque las tengan!", comenzó diciendo en su cuenta de Twitter.

"Y es siniestra la idea fosilizada de que un varón solo por ser varón es simple, cuando está claro que no hay nada simple en un femicida, por ejemplo", siguió la periodista de la radio Futuröck.

Luego, con su humor característico, ironizó "La gente me dice que no puedo opinar porque no tengo hijos y quiero aclararles que soy madre pero los tengo pupilos y no los muestro porque me salieron nenas y yo soy MAMÁ DE VARONES"