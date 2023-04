Marcelo Polino reveló picantes motivos sobre la decisión de Uma con su papá, el Ogro Fabbiani: "He visto..."

Embed

"Estaba la abuela, los hermanitos. Uma estaba feliz porque desde los 7 años quería la fiesta de 15", indicó el periodista. Y agregó: "No me sorprendió (la ausencia de Fabbiani). Hace ocho años, trabajando con Amalia, he visto el esfuerzo que ha hecho esta mujer para que Uma tenga vínculo con su papá".

"Salíamos de la radio y ella agarraba el auto e iba a la casa de la abuela para que vea el padre. Ella siempre estimuló el vínculo para que se sigan viendo", explicó Marcelo, amigo de Amalia.

Y remarcó: "A él (el Ogro) no lo conozco. Amalia rehízo su vida y Leo (Squarzon) es muy copado".

Y sobre el polémico posteo del actual DT, consideró: "Me pareció innecesario el mensaje justo el día del cumpleaños, aún teniendo razón el adulto debe bajar un cambio".

La dura confesión de la mujer del Ogro Fabbiani: "Me partió el alma ver a Uma así en LAM y le pedí a Cris que..."

El fin de semana, Uma, la hija de Amalia Granata, celebró sus 15 años con una importante ausencia: la de su papá. El Ogro Fabbiani se mostró dolido por no poder estar con ella y lanzó un duro mensaje en las redes sociales, que incluyó varios palitos hacia su ex.

Ahora la que volvió hablar del tema fue Gimena Vascon, la actual pareja de Cristian, que sí acompañó a la adolescente en su gran noche.

"Es algo muy triste, y lo único que deseo es que logren sentarse a hablar y puedan sanar. Es muy delicada la situación", comenzó diciendo Gimena en diálogo con PrimiciasYa.

Además, se refirió a las declaracones que hizo la joven anoche en LAM: "Me partió el alma ver a Uma así, si bien no compartí en ningún momento el posteo de Cris y por eso le pedí que lo borrara, me pareció súper incomodo exponerla así al leerselo en vivo, pero bueno".

"Lo único que espero y deseo es que puedan arreglar todo porque siempre tuvieron una relación hermosa. Sigo pensando que el tiempo ayude a que todo pase y más que nada resuelvan las cosas en lo privado", cerró Vascon.