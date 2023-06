Marcelo Tinelli anunció quiénes son las otras figuras que podrían participar del Bailando 2023

Ahora, en una nota con Intrusos (América TV), Tinelli reveló el nombre de otras figuras que podrían participar del ciclo. "Firmó Moria, ya firmó Ángel, ya firmó Pampita, después tenemos a casi todos los participantes ya cerrados. Nos faltan confirmar dos o tres, pero ya casi estamos con todos los participantes", comenzó diciendo el conductor.

También agregó que "Noelia Pompa todavía no está firmada, pero ya hablamos de palabra y está todo bien. El Bicho y Anita, que también estaría. Dani La Chepi tenemos reunión mañana, pero calculo que va a estar, y a mí me encanta como humorista también".

Por otro lado, Marcelo habló sobre la participación de su hija Cande Tinelli en el reality. Ella fue una de las primeras confirmadas, pero recientemente se supo que no bailaría. "El único problema que tiene Cande es las idas y vueltas, porque empezó con el tema de la música, va a sacar un tema, lo viene a presentar acá en julio, y está en España con Coti", explicó su papá.

Marcelo Tinelli (2).jpg

Ángel de Brito anunció dos nuevas confirmadas para el Bailando 2023

Ángel de Brito confirmó este lunes en LAM (América TV) dos nuevas participantes para el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli. La ex participante de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, y la deportista Noel Barrionuevo competirán en la pista de baile más importante de la televisión.

"Una es fácil, la de la política es fácil. Está confirmada para el Bailando 2023 la señora o señorita Romina Uhrig de Gran Hermano. Bienvenida a la pista", adelantó el conductor.

"Es la única que no vino a LAM", acotó Yanina Latorre. "Es la virgen de LAM. La vi en una nota diciendo que no baila, que no estaba segura del Bailando, parece que cambió de opinión. La llamaron y adentro", contó de Brito. "Le encanta la cámara", dijo Latorre sobre la exdiputada.

Romina Uhrig

"La otra si la adivinan les pago una comida a cada una", les dijo Ángel a las angelitas. "Está vinculada al deporte, a la Selección. No juega al fútbol femenino. Tiene 39 años, no está casada, está en pareja", comenzó diciendo el conductor sobre la segunda confirmada.

"Salió con un basquetbolista, tiene dos amigas muy famosas, una es Gianinna Maradona. Ella es excelente en un deporte y vivió de ese deporte. Es una ex leona", agregó Ángel. "Es Noel Barrionuevo y es ex leona, jugadora de la Selección argentina de hockey. Tiene mucho entrenamiento, vamos a ver si se mueve", confirmó.

"¿Cómo se llega a este nombre?", preguntó Fernanda Iglesias. "No tengo la más mínima idea", le respondió Ángel. "Como Fernanda Sosa... recomendaciones", lanzó Yanina. "Ese es un caso aparte, pero ella es una jugadora de elite, no es una cualquiera", sostuvo el conductor.