Marcelo Tinelli dio un importante paso: conoció a su cuñada, la hermana de Milett Figueroa

Milett Figueroa, Marcelo Tinelli y su cuñada.jpg

Más adelante, Tinelli subió tres videos donde se los puede ver tomando cocktails y haciendo karaoke con temas de Cristian Castro y Alejandro Sanz.

"Las hermanas se coparon con Alejandro Sanz. Las amo", escribió el conductor del certamen de baile sobre el último video donde se las ve cantando Corazón partío.

Marcelo Tinelli enfrentó los rumores de embarazo con Milett Figueroa en la pista del Bailando 2023

Este martes y miércoles fue noche de sentencia en el Bailando 2023 (América). Lo cierto es que en ambas galas, distintas participantes se ausentaron por problemas gastrointestinales y Milett Figueroa fue una de ellas.

Según se supo, la actual pareja de Marcelo Tinelli tuvo vómitos, y a partir de esa información comenzaron los rumores embarazo. Sin embargo, al comenzar el programa de esta noche el conductor se encargó de desmentir dichas versiones.

“Milett está con un problema estomacal y tiene 48 horas de reposo, lamentablemente no va a poder estar", explicó el conductor y ante las caras y preguntas del jurado aseguró: “Por lo que puedo dar a entender no, no está embarazada. No, no alimentamos esos rumores porque no da”.

Minutos después, tocó el tema nuevamente al hablar con Juliana, quién estuvo ausente ayer por la noche y deslizó: “Es increíble, Milett está con problemas estomacales y ya está embarazada, ellas dos están vómitos y están fenómenas. No entiendo por qué es esto. ¿Usted no está embarazada, Flor Vigna? Nadie dijo nada ayer de embarazo y no entiendo porque me relacionan a mi con algo así".