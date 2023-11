Marcelo Tinelli les presentó a Milett Figueroa a Mirtha Legrand y Susana Giménez: el video

Lo cierto es que de esta manera Marcelo Tinelli vuelve a apostar al amor, con esta presentación oficial en sociedad luego de confirmar la relación ellos mismos el lunes pasado en la pista del Bailando al confiarle a Pampita, una de los jurados, que ya se encuentran en la etapa de "exclusivos".

Con las divas máximas de la tv argentina vestidas de rojo, a tono con el icónico color de la revista, y cómodamente sentadas en recinto de la celebración reservado para las figuras más importantes, conocieron y saludaron encantadas a Milett tras la presentación formal por parte de Marcelo, quien se mostró radiante en esta nueva apuesta al amor.

Embed

¡Lo dijo! Marcelo Tinelli confirmó su relación con Milett Figueroa en el Bailando 2023: "Somos exclusivos"

El lunes pasado, en el Bailando 2023 (América TV), la participante Milett Figueroa y el conductor Marcelo Tinelli hablaron de su romántico fin de semana, y confirmaron su exclusividad.

Después de que la influencer bailara la salsa de a tres, la jurado Pampita les preguntó al presentador y a la peruana por su estado civil. "Viste que ahora la gente joven no se pone de novia. Primero son exclusivos. Es como decir 'no somos novios, pero somos exclusivos'. No voy a conocer a nadie más, no voy a contestar más mensajes. ¿Ya estan en esa etapa de exclusivos?", quiso saber la modelo.

marcelo tinelli milett figueroa 2.jpg

"Yo sí", afirmó Tinelli. Enseguida Milett respondió: "Sí, también". Acto seguido, la influencer reflexionó sobre el amor y las relaciones: "No hay nada más lindo que la libertad de saber escoger, elegir dentro de una relación. Hay que darle libertad a la persona, porque si no, es como que conoces a alguien con alas y se las cortas".

Al escuchar estas palabras, el jurado Ángel de Brito estuvo de acuerdo con lo que dijo Figueroa y afirmó: "Es insoportable eso, y termina mal".