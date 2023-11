Marcos Ginocchio en Finlandia: la foto que más entristece a Julieta Poggio

Se trata de Mafe Bertero, de 21 años y quien tuvo su debut en televisión cuando tenía 12 y llegó a participar en la novela Si yo fuera rico junto a Gonzalo Manguera Valenzuela.

El Primo además compartió otras imágenes junto a quienes comparte el evento para la marca que lo contrató. Pero sin duda, esta foto en particular junto a una joven actriz golpeó a Julieta Poggio, su ex compañera de reality con quien es vinculado hace unos meses.

El salteño disfruta de la nieve en el parque temático Santa Claus Village en medio del trabajo y su imagen junto a la actriz generó una gran repercusión en las redes.

El ganador de GH 2022 la está pasando bárbaro en el Norte de Europa por trabajo y así se mostró feliz desde las redes.

Julieta Poggio se sinceró al expresar sus sentimientos por Marcos Ginocchio: "Es real"

Desde que estuvieron dentro de la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se robaron la atención de todos. Y con el correr del tiempo, los rumores acerca de un romance entre ambos se hicieron cada vez más fuertes.

Con algunas fotos y detalles que los unen, los fanáticos van armando sus teorías acerca de esta pareja, y en esta ocasión, Julieta habló acerca de lo que siente al ver los comentarios y especulaciones sobre ambos.

“A mi por lo menos no me molesta, me parece súper lindo porque es como una novela y hay mucha gente que sigue eso, como las señoras grandes, entonces de mi lado se que esos fans que compartimos están para los dos”, admitió en el ciclo Fernet con Grego.

Y completó: “Lo sé que están ahí en cada pasito acompañándonos a los dos y entonces yo los amo y no tengo más que agradecerles por estar ahí y por querernos tanto a los dos, y se que nos desean lo mejor”.

Luego, hizo foco en sus sentimientos por Marcos y resaltó que tienen una relación de amigos.“Lo que siento por él es súper real. Es una de las personas que más le llevo de la casa, también que confío, le cuento mis proyectos, le pido un consejo y nada, es re lindo eso, llevarme esas personas y que sigamos igual desde ese día”, expresó.