Marcos Ginocchio hizo un sorprendente posteo luego de que Julieta Poggio hablara de su relación

Este martes por la noche, el joven compartió un mensaje en su perfil de Instagram para explicar porqué elige no estar presente en los medios de comunicación actualmente.

"Últimamente estoy recibiendo muchas preguntas de porqué estoy tan desaparecido de los medios", dice la primera frase de su posteo en donde aparece cabalgando.

"No es porque este mal, ni mucho menos. Quería contarles que estuve viviendo momentos hermosos juntos a mi familia, la gente que amo, disfrutando todo lo que Dios me dio y me da. No siento que me falte mucho más, como dije al principio del programa, no busco la felicidad en la fama, ni en las cosas materiales, siento que tener las personas que más amo a mi lado es suficiente, lo demás para mi siempre es y será todo pasajero", explicó Marcos Ginocchio.

Y sumó: "Quiero decirles que estoy muy bien y pronto me verán mas seguido, lo más importante disfrutando, haciendo lo que a uno le gusta y lo que ama. Lo único importante es ser feliz no importa como y tratar de hacer feliz a la gente que uno quiere. Los quiero mucho, gracias por tantos mensajes de cariño y por apoyarme siempre en cada paso".

El picante motivo por el cual Marcos Ginocchio terminó su romance con Julieta Poggio

Después de que Julieta Poggio admitiera públicamente que efectivamente mantuvo un romance con Marcos Ginocchio tras salir de la casa de Gran Hermano 2022 pero que ya se terminó, Pepe Ochoa reveló en febrero pasado desde LAM (América TV) la polémica y picante versión de los motivos de la ruptura de un romance que recién estaba comenzando y quién fue que cortó la relación.

“Hay una historia de desamor. Marcos deja a Julieta. Había un proyecto de empezar algo y Marcos toma la decisión de no seguir. No es que Julieta también quería eso”, expuso el productor del programa de Ángel de Brito.

Al tiempo que detalló: “Marcos es el que dice ‘no estoy para esta’. Y me cuentan que lo que él decía en privado es que no le servía para su carrera estar pegado (a Julieta). Marcos busca un perfil de chica diferente y Juli no cuajaba en esa estética que Marcos quería”.

Y mientras aseguró que Poggio le cae súper bien, pero que "él quería una chica cool. Una cosa así como Zaira Nara”, Angie Balbiani le preguntó directa “¿Vos sentís que Juli no era de alta alcurnia y por eso Marcos no la elije?”.

Fue allí cuando Ochoa, tras recordar que Marcos proviene de una familia salteña muy conservadora, confió que “Para los objetivos que Marcos tiene, Juli no estaba a la altura de acompañar las marcas que él quería llevar adelante”.