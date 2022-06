La sutil ironía de María Becerra para burlarse del romance de su ex, RusheKing, con la China Suárez

María Becerra Telemundo.jpg María Becerra se burló una vez más de RusherKing y su romance con la China Suárez en los premios Tu música urbano, en Puerto Rico.

Pero en este caso fue mucho más allá. Porque este jueves mientras María Becerra recibía una estatuilla en los premios Tu Música Urbano 2022 en Puerto Rico, no tuvo empacho en burlarse una vez más de su ex novio con la famosa frase con la que RusherKing reconoció su relación con la China Suárez al declarar "Me fui Mundial".

Así, al agradecer el galardón a mejor a Top Rising Star femenino en la isla boricua, Becerra dijo con su mejor sonrisa y a modo de meta mensaje sólo para entendidos: "Cambió mi vida, cambió mi carrera. Muchísimas gracias a todos por el recibimiento que le dieron a esta canción, nos fuimos realmente mundiales. Muchísimas gracias por todo el amor".

El día que Rusherking reconoció su relación con la China Suárez con la frase 'Me fui Mundial'

En la fiesta que se realizó después de la entrega de los Premios Martín Fierro, Rusherking y la China Suárez se terminaron mostrando juntos y se confirmaron los rumores que aseguraban que tanto el cantante como la actriz se estaban frecuentando.

Rusherking.jpg Rusherking habló de sus encuentros con la China Suárez: "Soy un caballero"

Tras la repercusión que tuvo ese material, el cantante habló por primera vez sobre su vínculo con la actriz. “Prefiero mantener oculta mi vida privada, soy un caballero”, sostuvo cuando fue entrevistado por un cronista de LAM (América TV).

Pero a pesar de que no quiso dar ningún detalle sobre la relación, no dudó en definir el encuentro reciente que tuvo con la ex de Benjamín Vicuña como una gran experiencia. “Me fui mundial, nada más voy a decir eso. ¡Me fui mundial! ”, dijo sobre cómo fue la noche que compartieron.