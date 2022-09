María Becerra rompió el silencio tras los rumores de infidelidad de su novio

Todo comenzó cuando Jazpincita, una influencer de Tiktok, expresó que le gustaría tener una relación con Rei, y eso desató la ira de Becerra, razón por lo cual mostró en su Instagram que la relación sigue viento en popa.

rey.jpg

“Con mi amorcito tomando mates”, subió la cantante a sus stories, y aseguró en otro posteo: " Gente Juli y yo estamos mejor que nunca, el es la persona más buena del mundo y me cuida como a nadie!”.

Entre otras palabras, aseguró: “No existe tal cosa de la que se habla, él no me lastimó ni hizo nada malo...”, y le pidió a sus seguidores que se queden tranquilos porque está acompañada de “la persona más linda y buena”.

BECERRA INSTA.jpg

BECERRA INSTA 2.jpg

María Becerra habló del final de su relación con Rusherking

“Es feo, como mujer te lo digo, porque una tiene inseguridades. A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok. Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas”, señaló María.

Anteriormente, la cantante había hablado mal de Rusherking en una entrevista con la revista Gente. “Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones ni idealizar a una persona. A veces esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es”, dijo.

“Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto. Yo siempre fui de cegarme en una idea y creer que alguien podía convertirse en eso que yo esperaba. A veces das mucho para el otro y eso no está bien”, agregó María.

“Me ocupo de mi trabajo, de mi autoestima. Estoy muy enfocada en mí misma, me siento muy cambiada en mi forma de ver las cosas, me estoy cuidando. Pasa mucho cuando estás en pareja, vite, que te descuidás un montón. Quiero priorizar estar bien yo”, concluyó.