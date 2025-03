Moritán reveló por qué se internó en el centro de rehabilitación tras su escandalosa separación de Pampita

Fue allí que al recordar la renuncia a su cargo de Ministro de Desarrollo Económico porteño García Moritán no esquivó referirse a su escandalosa separación, y aseguró estar convencido que "de todo mal sale siempre un bien", al tiempo que remarcó que hoy es una persona "totalmente diferente", a partir de las trompadas que recibió hoy reconoce en él la virtud "del don de la paciencia".

Claro que al momento de responder quiénes lo acompañaron en aquel momento en que todo parecía derrumbarse, el empresario fue directo. "Mi familia: mis padres, mis hijos, mis hermanos, muy buenos amigos, gente bien intencionada y muchas sorpresas. Porque este tipo de experiencias te da la posibilidad de mirarle la cara a la traición así como también a la lealtad", señaló firme.

Embed

Asimismo, sobre su refugio en una clínica de rehabilitación, Moritán reveló que fue Ramiro Marra quien le recomendó el lugar y señaló que sólo se fue a descansar y desconectarse. "Yo lo que necesitaba era salirme del lugar donde estaba para poder empezar a pensar de otra manera", confesó.

Y agregó sincero: "Yo en ese momento estaba muy centrado en mí. Cuando las redes, los medios, tu entorno, la calle, hablan todo el tiempo de vos es como que centralizás todo en vos y no pensás con claridad. Yo necesitaba empezar a ordenar mi cabeza, tranquilizarme un poco para poder empezar a practicar cómo iba a salir adelante no solamente por mí...".

Por último, García Moritán aseguró que actualmente tiene una buena relación con Pampita. "Tenemos la enorme suerte de que ambos coincidimos en que no hay nada más importante que nuestros hijos", argumentó. Así como señaló que si hay algo que se le reconoce en todo este tiempo es su "calidad de padre". "Estoy orgulloso realmente de la forma en la que yo me vinculo mis hijos, me comprometo con mis hijos, los crio, los acompaño, soy parte de sus vidas", concluyó sereno.

Roberto García Moritán y Pamela David - captura Desayuno Americano.jpg

El pícaro y sorpresivo chiste de Roberto García Moritán sobre China Suárez en un vivo

A poco de su regreso de Miami a comienzos del mes de febrero, Roberto García Moritán habló con Intrusos (América TV) sobre las versiones de romance con la actriz internacional Gaby Espino y, de buen humor, sorprendió a todos con picante broma sobre la China Suárez.

Lo cierto es que tras la imagen que se viralizó del ex de Pampita y la actriz e influencer venezolana, Moritán lanzó un pícaro “tengo la ropa limpia. Gracias por su preocupación” en el comienzo de la entrevista, claramente en referencia a aquellas imágenes que el programa mostró de él llevando su ropa al lavadero tas su separación de Pampita.

Embed

En tanto, Marcela Tauro consultó directa sobre su posible nueva relación: “Ayer descubrimos la foto con Gaby Espino. Acá hicimos el tema, mandaron mensajes. ¿Hay relación con Gaby?”.

Fue allí cuando Roberto García Moritán descolocó a la periodista, así como también a sus compañeros, con un pícaro comentario sobre la China Suárez y el Wandagate: “Se ve que la China está en Turquía, ¿no? No tienen otro tema”. Claro que tras ello, el empresario se refirió a su vínculo con Espino y, de un excelente humor, negó de plano el romance.