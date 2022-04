María Laura Santillán y Luis Novaresio, ¿peleados?

Embed

“Estamos en condiciones de confirmar que el pase se complica y está todo mal porque él se queda poquito y se va”, precisó Rodrigo Lussich.

Y agregó sobre la enemistad que existiría entre ambos: “Ella quiere hacer el pase más largo, pero él dice: ‘basta, se pudrió el pase’, es la tensa relación que une en un canal de noticias a Luis Novaresio y María Laura Santillán. Esto es una bomba”.

A lo que Adrián Pallares amplió sobre el tema: “Según lo que nos contaron hablaron ellos que no iba a haber más pase. Ella le pone un tono cordial y él todo lo contrario”.

Luis Novaresio habló de la polémica foto de su gato

Luis Novaresio dio una extensa entrevista y, cuando hablaba de su sexualidad, recordó un momento clave que vivió en 2016. En aquel momento, el periodista no había hablado públicamente de su elección sexual y un posteo que hizo en las redes se viralizó por días bajo el hastag #ElGatoDeNovaresio.

“Un día publiqué la foto de mi gato. A mí me gustan los perros, pero un día entró a vivir un gato a mi casa y se quedó. Y un día le saqué una foto en la computadora al gato, a Naju, y un cretino, porque es un cretino el que hizo esto, hizo un zoom de la computadora y se ve una solapita de una página porno gay”, recordó el conductor en diálogo con Infobae.

Y añadió: “Yo la subí a Instagram o a Twitter, no me acuerdo dónde, pero el responsable comercial de esta compañía, Gonzalo Figueira, me llamó y me preguntó: ‘¿Qué vas a hacer con la foto que subiste?’. Le digo: ‘¿Qué tiene mi foto del gato?’. Me responde: ‘¿Por qué no mirás bien? ¿Por qué no entrás a Twitter?’. ‘El gato de Novaresio’ fue tendencia por tres días. Y ahí, bueno... creo que fue mi inconsciente”.