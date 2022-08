Mariana Brey bancó a Wanda Nara tras la polémica por sus fotos al natural

"Había todo tipo de comentarios. Hubo detractores, como ‘lo mal que está'... Y es una mujer real, madre, que tiene cinco hijos y aunque no los tuviera, es un cuerpo de una mujer que vive libremente y relajada”, dijo la panelista de Socios del espectáculo.

Y amplió: “Le critican que en las redes se muestra distinto, cada uno se muestra como quiere y lo importante es el mensaje que dejó".

"La crítica es inevitable cuando uno se expone y se muestra, no existe criticar el cuerpo, las formas y las elecciones de otro, se puede ampliar demasiado en todo sentido. Hoy la libertad está en elegir como querés vivir, de qué manera, con qué cuerpo”, justificó Brey.

Y remarcó el esfuerzo de Wanda Nara por llegar donde llegó: "Viene bien de abajo, la remó y nunca renegó de su origen. ¡Suena a homenaje! Pero me parece que es una mina que hay que destacar de dónde viene y que no reniega, lo que construyó y que tiene una manera de ser muy natural y que siempre fue así".

El furioso descargo de Wanda Nara ante las criticas

Ante las críticas, Wanda Nara publicó un fuerte descargo en sus historias de Instagram: "Chicas, si yo estando así, tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente, nadie sube una foto donde se ve mal", comenzó la mujer del futbolista Mauro Icardi.

"Cuando me enfermé de COVID no subí fotos arruinada en la cama. "Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o en un balcón con buena sushi. Me me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables. Mis hijas lloran y tampoco las subo, espero que estén de buen humor para hacerles una fotos... en fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar", continuó certera.

Y Wanda remarcó que acepta su figura: "Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. Sí, tengo celulitis, como todas tenemos, también acné, y, en el verano, raíces porque descanso de la tintura. Soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes".