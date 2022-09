Mariana Diarco habló del contenido erótico que sube a Divas Play y en redes: "Me divierte..."

"En esta cuenta que promociono desde mi Instagram personal vas a encontrar material exclusivo! Espero que lo disfrutes", escribió la ex del Dipy.

La conductora de Las Bravas en Bravo Tv invita a sus seguidores a que hagan su pedido y mediante un pago a una cuenta de Mercado Pago ella genera el contenido diferenciado y personal.

Y también adelantó: "Rojo Vivo video de casi 7 min con accesorio sorpresa!". Lo que Mariana Diarco inauguró es una buena manera de generar contenido con suscriptores directos y sin intermediarios como empresas del estilo de Divas Play u Only Fans.

Qué dijo en exclusiva Mariana Diarco sobre sus fotos y videos eróticos

"Vendo contenido desde 2019, un poco antes de la pandemia. Voy abriendo cuentas paralelas a mi cuenta personal donde público otras cuentas", comenzó en una charla exclusiva Mariana Diarco.

"Se ve que Instagram se asusta fácil y me las cierra. Entonces ahora esta última cuenta que tengo (diarcovideos2022) es de hace dos meses y ya aprendí cómo hacer para que Instagram no se asuste, pero siempre lo hice paralelamente a todos mis proyectos", explicó.

"También estoy en Divas Play que hace poco Migue Granados contó que estaba suscripto al de Flor Peña y al mío", destacó la ex del Dipy.

Y afirmó sensual: "El contenido erótico es algo que me divierte mucho hacer, nada que no hayamos visto en una revista en 2009 cuando hacíamos tapa de Playboy o Maxim, pero con un poco mas de interacción y distintas temáticas. Me encanta hacerlo y tengo un montón de suscriptores".

"Además acabo de terminar filmar una peli, preparando una obra de teatro que estreno en octubre con Pablo Yotich, y preparo otra peli para fin de año o año que viene", cerró Mariana Diarco.