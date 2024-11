Mariana Nannis y otra dura acusación contra su hijo Alex Caniggia: "Destruido"

Según contaron en el ciclo El run run del espectáculo, Crónica TV, la mediática está muy enojada con su hijo por cómo el estado en que dejó un departamento que es un bien familiar y que él estaba habitando.

Embed

Se trata de la propiedad que Mariana utilizaba cada vez que se instalaba en la Argentina, ubicada dentro del exclusivo Hotel Faena de Puerto Madero.

“Está a nombre de Mariana, pero es un bien de familia (el departamento). Ella se lo dio a Alex para que esté y él se lo devolvió literalmente destrozado, destruido”, indicó Lio Pecoraro sobre el nuevo foco de conflicto entre Mariana Nannis y Alex Caniggia.

“Ya de entrada se nota que la puerta está toda rayada”, observó en detalle Fernando Piaggio al ver las imágenes del interior del departamento.

En tanto, el abogado Pablo Gómez de Olivera explicó luego que Nannis nunca desalojó a Alex, sino que tuvo la necesidad de usar el departamento y le pidió que por favor lo dejara libre, algo que el joven accedió sin problemas.

mariana nannis alex caniggia departamento.jpg

La fuerte reacción de Alex Caniggia al enterarse de que no iba a tener un hijo varón: "Golpeaba la pared"

Alex Caniggia se convirtió en padre de Venezia, fruto de su relación con Melody Luz, y en una nota reveló cómo fue su reacción cuando se enteró de que no iba a tener un varón.

En Desencriptados, Infobae, el influencer habló con Darian 'Rulo' Schijman y recordó: “Cuando supimos que Melody estaba embarazada, viste que te dicen si querés saber si es varón o mujer. Era por videollamada y nos dijeron ‘¿quieren saber el sexo?’. ‘Sí, obvio’, le respondimos”.

“Yo quería que sea varón y nos dicen ‘es mujer’. Ahí yo me volví loco. Al principio no lo podía creer y golpeaba la pared, pero después me re cabió que es nena”,confesó.

“Yo quería varón a morir y ahora es tipo ‘¡quiero otra nena!’. La dupla está buena igual, pero la nena es como de papá. Ahora está full mamá. Antes decía 'papá' todo el tiempo, ahora dice más 'mamá, hola y gracias'. Tiene un año y cuatro meses y ya tira palabras”, detalló.

En otra parte de la entrevista, Caniggia aseguró sobre su rol de padre: “Soy un padrazo. Padrazo mal. Estoy con mi beba en donde sea, me miran y me dicen ‘padrazo’ o me piden fotos, pero fotos con la bebé no me saco. Yo no la muestro, pero quieren saber cómo es la carita”.