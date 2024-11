La fuerte reacción de Alex Caniggia al enterarse de que no iba a tener un hijo varón: "Golpeaba la pared"

“Yo quería que sea varón y nos dicen ‘es mujer’. Ahí yo me volví loco. Al principio no lo podía creer y golpeaba la pared, pero después me re cabió que es nena”,confesó.

“Yo quería varón a morir y ahora es tipo ‘¡quiero otra nena!’. La dupla está buena igual, pero la nena es como de papá. Ahora está full mamá. Antes decía 'papá' todo el tiempo, ahora dice más 'mamá, hola y gracias'. Tiene un año y cuatro meses y ya tira palabras”, detalló.

En otra parte de la entrevista, Caniggia aseguró sobre su rol de padre: “Soy un padrazo. Padrazo mal. Estoy con mi beba en donde sea, me miran y me dicen ‘padrazo’ o me piden fotos, pero fotos con la bebé no me saco. Yo no la muestro, pero quieren saber cómo es la carita”.

La insólita burla de Melody Luz a Alex Caniggia por su guerra con L-Gante

Actualmente el cantante L-Gante está atravesando un juicio donde se lo acusa de privación ilegítima de la libertad, amenazas y tenencia de drogas, y en caso de ser declarado culpable, podría enfrentar 8 años de prisión.

Bajo este contexto, Alex Caniggia realizó fuertes posteos en sus redes sociales burlándose de la situación judicial del cantante de cumbia 420 y esto revivió un enfrentamiento entre ambos que comenzó el año pasado.

En medio de los idas y vueltas, para sorpresa de muchos, Melody Luz publicó un video en la plataforma TikTok burlándose de su novio Alex, por esta polémica guerra.

"Sí, sí. Que problema tan grave, estamos acá llorando, rotos en llanto. No podemos creer los problemas que tenés. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, Él te eligió a vos para vivir este drama que estás viviendo", expresaba el audio que utilizó en el video.

De esa forma, en la descripción del clip, la bailarina contextualizó: "Cuando Alex se pelea por vez mil quinientas con L-Gante".