Mariano Martínez quebró en llanto en La peña de Morfi: "Es emoción porque...

“El otro día Almita me decía ‘¿vos estuviste cuando yo nací’?’. Le dije que sí y le digo ‘¿sabés que el cordón que te unía a mamá lo corté yo?’. Me dijo ‘¿en serio? Te amo’. Me mata”, contó el actor al recordar el nacimiento de su hija más chica. “Estar con mis hijos es lo que más me hace feliz”, agregó.