Marina Calabró aniquiló al jurado de Got Talent Argentina: “Están al borde del bullying y...”

Al tiempo que ahora se enfocó en la actitud de Abel Pintos, Florencia Peña, La Joaqui y Emi Abdul, frente a la pregunta del cronista sobre las burlas del jurado hacia los participantes que van quedando eliminados. Y si bien Marina Calabró admitió que eso es parte del programa original, creado por Simon Cowell en 2007, por estos días -16 años después- sentenció que resulta anacrónico.

“El matárseles de risa en la cara me parece que es algo que está en el original, en la versión de America Got Talent, pero es de otra época. Hay cosas que estaban permitidas porque no hacían ruido hace 20 años, y hoy a mí me chocó. Me parece que es el recurso fácil reírse”, disparó la hija menor de Juan Carlos Calabró.

En tanto, concluyó contundente sobre la cuestionable actitud de los cuatro jurados del talent show: “El público en su casa que haga lo que quiera, pero vos como jurado tenés la obligación del respeto al artista. Y si consideran que ese artista no está a la altura del escenario, no lo suban. Porque si no es una cosa que está en el borde del bullying y la discriminación. No me gustó, me parece que es una tele vieja”.

Marina Calabró volvió a disparar contra Flor Peña tras el debut de Got Talent Argentina: "Que no sobreactúe la emoción"

La semana pasada Telefe estrenó Got Talent Argentina con la conducción de Lizy Tagliani y un jurado conformado por Florencia Peña, Abel Pintos, Emir Abdul y La Joaqui. Y una vez más, Marina Calabró opinó de manera contundente sobre este nuevo ciclo.

En Lanata sin Filtro, con Jorge Lanata para radio Mitre, Marina hizo su acostumbrada columna de espectáculo y habló del debut de Got Talent Argentina. La periodista apuntó otra vez contra el casting del formato: "Esto no juzga la calidad de los artistas", arrojó.

Luego sumó: "Los artistas tienen un contexto, y también tienen que estar balanceado para generar distintas emociones en el jurado y en el público. El hecho artístico tiene que tener que ver con el contexto", y destacó que fueron "números muy vistos. Todo me daba la sensación de que ya lo había visto".

Entre las "luces" del programa, Calabró dijo que la producción está "a la altura de cualquier versión internacional", e indicó: "Lo mejor del programa es Lizy Tagliani. Su simpatía, su calidez, su empatía con los participantes, su luminosidad, su vocación de reme... ponerse al programa sobre los hombros. Tiene un carisma y es magnética. Persona justa para hacer un show de talentos".

Con respecto a los encargados de calificar a los talentos, destacó que "un jurado sin villano no es jurado. Entiendo que el rol de villano lo cubriría, lo digo en potencial y a futuro, es Abel Pintos... No hubo malo, y termina todo siendo un flancito. Necesito un malo".