La dura respuesta de Flor Peña a Marina Calabró tras su crítica a Got Talent Argentina: "Trabaja con la maldad"

Luego, la periodista de espectáculos indicó: "Yo tengo un topo en ese equipo y lo que me dijo es que el despliegue escenográfico y la puesta es impactante, como que se ve realmente lindo, las luces estarían muy bien".

Pero después, Marina apuntó sobre el casting del programa: "Todos coinciden. Las dos o tres personas que consulté, en que lo que viene flojardi es el casting. Dicen que son algunos personajes conocidos, gente que ya pasó por otros concursos. Esto se hizo en las provincias donde Telefe tiene repetidoras, o sea que no es realmente federal, sino medio sui generis".

"Ni se hizo con tanto tiempo ni es tan exhaustivo. Así que, me dicen ‘ojo ahí’", cerró la periodista que tiene su exitosa columna en el ciclo radial que conduce Jorge Lanata.

Y en diálogo con PrimiciasYa, Flor Peña se refirió a la opinión de Marina Calabró y su reacción fue picante. "Estamos enamorados del programa y no paramos de hablar con mis compañeros de lo que nos gusta estar en este programa. Ya falta poco para que terminen las grabaciones y ya me está dando nostalgia, ojalá que hayan más temporadas. El programa está lleno de talento y se van a sorprender mucho, es un programa producido incríblemente por un canal lider y lo van a disfrutar un montón. La tele se volvió como un exprimidor y este programa viene a traerle un poco de luz a la tele", comenzó diciendo la jurado de Got Talent Argentina durante la presentación del ciclo que se realizó en los estudios de Telefe.

La respuesta de Flor Peña a Marina Calabró

Sobre lo que dijo Calabró, la artista dijo: "No voy a contestar a alguien que trabaja a partir y con la maldad. Justamente este programa no tiene maldad, es un programa para toda la familia y del que se van asombrar".

Luego, sumó: "Siempre fui muy fan del formato de otras partes del mundo y es un éxito en todo el mundo. Es un formato que en otras partes del mundo está hecho increíblemente y la calidad es majestuosa... Entonces yo dije 'vamos a ver cómo lo hacemos nosotros' y no sé si es mejor, así que... ¡en tu cara!", arrojó Flor mirando a cámara y apuntando contra Marina.

Por último, al ser consultada sobre su mayor talento, Peña contestó con el humor que la caracteriza: "Yo creo que el culo (risas)... Mi mayor talento es haber creido en mí. Yo llevo muchos años haciendo lo que hago y no es fácil seguir revalidando los votos, no es fácil seguir creyendo en esta profesión que a veces se pone un poco hostil, y seguir con ganas y creyendo que puedo superar mi marca es lo que más me agradezco".