Mario Massaccesi se indignó, frenó en vivo al representante de L-Gante y lo increpó: "Si ustedes lo cuidan..."

Además, Maxi fue en contra de los dirigentes políticos del mencionado partido del Gran Buenos Aires, y aseguró que el entorno de Elián lo cuida y lo protege, pero dijo que tiene apenas 23 años y "hace cosas de un pibe de su edad".

Embed

"No, no, no. Disculpame. Los pibes de 23 años no exhiben armas, no todos los pibes de 23 años hacen un culto de la marihuana o de la droga, no todos hacen apología de la violencia. No es un pibe común de 23 años. Es un cantante gigante que tiene muchos seguidores, que ha tenido un pico de fama muy grande pero también tiene muchas cuestiones que son muy cuestionables", le respondió Massaccesi.

La respuesta del representante de L-Gante no se hizo esperar: "Tenés razón, no es un pibe común. Es un artista, un rapero, que si fuese un rapero de Estados Unidos, fijate las letras que cantan, o los puertorriqueños, o los funky favela de Brasil que son tan famosos como él, mueven masas, y hablan de lo mismo, es música urbana. Habla de lo que sucede en el barrio".

La periodista Sofía Kotler lanzó: "¿Entonces es un personaje lo que hace?". "No, no es un personaje, es lo que sucede en el barrio. Quizás ustedes no lo viven o no lo ven porque no nacieron en un barrio", agregó Maxi.

L-Gante.jpg

En ese instante, Massaccesi reaccionó: "No, yo nací en un barrio y me cagué de hambre gran parte de mi vida, eh". Y siguió: "Yo sé lo que es el hambre, lo que es tener un viejo que no llegue a fin de mes, lo que es no tener guita para ir a la escuela. Lo que es trabajar desde los 14 años. Lo conozco muy bien a eso. Esto de no conocer el barrio, no te creas".

"Perfecto. ¿Y tus amigos?", retrucó Maxi, desafiante. "Ninguno ha hecho apología de la violencia ni ha tenido estos desbordes como tiene este pibe", le contestó el conductor y continuó: "La pregunta que te hago es ¿qué falló esta vez?".

"Bueno, quiero tener tus amigos. Mis amigos están presos, muertos, dos, tres deben estar vivos. Yo nací en Villa Lugano, en la villa 20 de Lugano", dijo el representante de L-Gante.

"Ok. Si ustedes lo cuidan a full. ¿Qué falló esta vez que hoy L-Gante pasa su tercera noche preso? Esta causa es muy comprometida", insistió Massaccesi. "No hubo un fallo de nada. Se está siguiendo un proceso judicial y hasta que se demuestre lo contrario él no es culpable", sentenció el invitado.

La carta de L-Gante preso a su gente

Mientras L-Gante sigue detenido en una de las DDI de Quilmes después de haber sido denunciado por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de armas, sumado a la complicación de las últimas horas tras encontrar 40 gramos de marihuana en el allanamientos en su domicilio en el country Banco Provincia, se las arregló para comunicarse con los suyos.

Lo cierto es que en las últimas horas el joven de General Rodríguez le escribió una carta desde la cárcel a su amigo integrante de La Mafilia, el ex boxeador Ezequiel Matthysse, quien no dudó en compartir desde su cuenta de Instagram la esquela que L-Gante le hizo llegar, asegurando "Siempre en la buenas pero en las malas muchísimo mas".

L-Gante y Ezequiel Matthysse.jpg

“Gracias el aguante, siempre la real” puede leerse en el escrito de puño y letra de Elián. Al tiempo que agregó su demostración de gratitud con un “Te quiero hermano. Cumbia 420″.

Y como para finalizar su breve comunicación con el exterior y llevar tranquilidad, L-Gante concluyó asegurando "Tamos bien". En tanto, ilustró la carta con el dibujo de un corazón y una cadena de la que pende como dije nada menos que una ametralladora.