Marixa Balli confesó por primera vez por qué no pudo ser mamá: "Mi cuerpo pasó por mucho dolor"
Marixa Balli, participante de MasterChef Celebrity, abrió su corazón y contó detalles de por qué no pudo convertirse en madre y por qué no se casó.
9 dic 2025, 10:10
Marixa Balli pasa por un auspicioso presente en lo laboral en varios frentes, ya sea en los medios en radio con Lizy Tagliani (Pop) y en televisión con su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) como en lo empresarial con su marca de indumentaria Xurama.
En una entrevista con Pronto, la actriz abrió su corazón y explicó por qué no se casó y no pudo ser madre biológica. "¿Nunca fue un objetivo para vos casarte, tener hijos y formar una familia?", le consultó el periodista Nicolás Peralta.
A lo que Marixa Balli reconoció: "Sí, siempre tuve esa ilusión de casarme y de tener hijos. Pero bueno, no se dio. Lo de casarme, la verdad es que todas las oportunidades que tuve fueron de muy joven y uno siempre piensa que la juventud dura para toda la vida".
"Eso lo pensás cuando sos jovencita. Entonces, prioricé mi laburo y no el casarme. Y tener hijos siempre quise pero después de mi accidente lamentablemente no pude. El accidente me dejó huellas importantes en el cuerpo y si bien me dejó viva, también me quitó un montón de cosas y un montón de ilusiones", agregó la participante del reality que conduce Wanda Nara.
"No sabía que no podías ser mamá, a partir del accidente", le comentó el periodista ante sus palabras. Y Marixa Balli confesó que el contarlo es parte de un proceso que está atravesando: "Porque nunca lo dije y ahora empecé a decirlo porque ya estoy sin filtro y de a poco voy largando cosas. De a poquito me voy soltando con algunas cosas", explicó.
Y reconoció sobre su presente que la encuentra sin pareja y disfrutando de su trabajo: "Estoy más sensible y me doy cuenta de eso por las cosas que me pasan también en Masterchef. ¿Viste que estoy con más sensibilidad? Me emociono y tiene que ver con un montón de cambios míos internos, que hacen que deje de mostrar esa coraza que en el fondo tengo. Ahora muestro un poco más lo que me pasa por dentro".
"Estoy más sensible, sí. Cuando uno ya tiene una vida transitada con diferentes situaciones, es como dicen los profesores de teatro: ¿cómo te enseño a llorar si nunca pasaste por un dolor? En este caso, mi cuerpo pasó por mucho dolor. Entonces siempre traté de formarme una coraza y después de cada golpe, decir: 'Bueno, ahora soy así y no me importa nada'. Pero no, no. En el fondo por dentro pasan muchas cosas y hay días que estoy bien, hay días que estoy más depre, y así. Soy un ser humano", concluyó Marixa Balli.
La picante reacción de Marixa Balli ante la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity
Marixa Balli habló en LAM (América TV) sobre la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity y se mostró serena al volver a verse las caras en un mismo programa.
"Y bueno, se da. Nuestros caminos se unen. Se volvieron a unir nuevamente. Le está gustando Telefe. Está todo bien. Ahí lo vi a Ángel, vi un reel de Bondi, diciendo que iba a estar detonada, enojada. No, chicos, todo bien, todo me chupa un huevo. Yo hago lo mío, no compito con nadie, no busco el lugar de nadie", comenzó la actriz.
Y dejó en claro: "Yo soy Marixa y soy muy segura de lo que soy y cómo soy, que eso es lo mejor que tengo en mi vida. La seguridad que tengo, que creo que por eso se me presentan oportunidades muy interesantes".
Aunque reconoció las diferencias que tuvieron en su momento: "Y hay cosas que me molestaron en su momento, cada uno sabe por qué. No terminó mal la relación, porque todos nos podemos equivocar y todos podemos pensar de una manera".
"Yo voy a estar en mi mundo porque yo estoy reconcentrada en el programa. Y creo que todos estamos reconcentrados. Acá no hay figuras, no hay estrellas, acá somos todos participantes y de esa manera nos llevamos todos", continuó Marixa Balli.
"Es un programa que no te da tiempo a pensar en el otro o en una estrategia para con el otro. No sabés la dinámica que tiene este programa, no es fácil", finalizó.