Marixa Balli contó el particular motivo por el cual lleva una balanza a todos lados

Embed

"Por esa razón, es el día de hoy que viajo con una balanza a todos lados", siguió Marixa. "¿Viajas con una balanza?", exclamó el conductor. "Sí, me peso todos los días. Es un mambo que me quedó", precisó.

Ángel opinó que, durante muchos años, solo importaba el peso de una persona y no otros aspectos que hacen a la salud: "Siempre nos criaron con que el peso ideal es tanto y que la masa corporal, la altura y la contextura también son importantes en los cuerpos".

La panelista reconoció que, después de años de entrenamiento debido a su formación, trata de mantener mucha conducta con la alimentación y el cuidado del cuerpo. "Soy muy autoexigente. Nazarena sabe cómo soy conmigo. Me veo mal siempre", finalizó.

El furioso descargo de Marixa Balli por una multa de tránsito: "Es muy injusto"

Semanas atrás, en su cuenta de Instagram, la bailarina y panelista de LAM (América TV), Marixa Balli expresó su indignación luego de haber recibido una multa de tránsito.

En un video que compartió en dicha red social, la creadora de La Cachaca relató la situación por la cual fue sancionada. Según su testimonio, ella estaba detenida en un semáforo cuando tuvo que correrse sobre la senda peatonal para dejar pasar dos ambulancias.

“Salgo del local, en Avenida Avellaneda y a unas 20 cuadras me paro correctamente en un semáforo. Cuando estoy detenida vienen dos ambulancias con la sirena prendida y me tuve que correr sorbe la senda peatonal para que pasen”, relató Marixa.

La panelista contó que fue a la dependencia del Gobierno de la Ciudad para que vean las cámaras y entiendan que su maniobra fue para dar paso a las ambulancias: “Me dio una calentura, porque fui a explicar lo que había pasado y me pidieron que volviera, como si yo me rascara. Obvio que voy a volver a discutir porque en la secuencia de las cámaras se tiene que ver lo que pasó”.

“Que te tomen de bolu... es algo que no soporto en esta vida. No voy a pagar la multa porque yo tengo la razón. En la vida siempre fui con la verdad. ¿Por qué tengo que garpar una multa que no corresponde? ¿Por ser buena ciudadana? ¿Por darle paso a dos ambulancias? Estamos todos dementes. No me entra en la cabeza el tipo de país que hicimos”, añadió.

Al finalizar, Marixa indicó que no entiende cómo se genera tanto revuelo por una multa de tránsito, mientras que su hermano fue víctima de un accidente y el responsable no tuvo condena. “A mi hermano lo hicieron bos... y el responsable no estuvo preso ni cinco horas. Tiene más derecho el que mata a alguien que una mina que va y dice que es injusto. Hasta que no me muestren las cámaras no voy a parar. Estoy muy caliente. Me parece un horror que en la vida te traten así”, concluyó.